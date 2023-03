Les actions de CRH bondissent alors que l'entreprise prévoit une cotation primaire aux États-Unis.

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse tôt jeudi, l'indice FTSE 100 étant épargné d'une chute plus importante grâce à un bond des actions CRH et à une livre plus faible.

L'indice a ouvert en baisse de 15,67 points, soit 0,2%, à 7 899,26. Le FTSE 250 a perdu 1,43 point à 19 869,17, et le AIM All-Share a perdu 0,92 point, soit 0,1 %, à 859,62.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 790,46, le Cboe UK 250 était en légère hausse à 17 421,92, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 14 195,36.

Dans les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,7%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,8%.

La livre sterling était cotée à 1,1959 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,1994 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

La livre avait baissé en dessous de 1,20 USD suite aux propos prudents du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

Dans un discours prononcé mercredi, Bailey a déclaré que "rien n'est décidé" en ce qui concerne les taux d'intérêt, et que les marchés ne devraient pas supposer que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont en route.

Une livre plus faible est utile pour l'indice FTSE 100, car beaucoup de ses principaux composants gagnent en dollars.

L'un d'entre eux est CRH. L'action était en hausse de 11 % jeudi matin.

En plus d'une série de résultats annuels solides, l'entreprise de matériaux de construction basée à Dublin a annoncé qu'elle allait transférer sa cotation principale aux États-Unis.

"Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une cotation primaire aux États-Unis offrirait des opportunités commerciales, opérationnelles et d'acquisition accrues pour CRH", a déclaré la société. La CRH a déclaré que ce transfert accélérerait sa stratégie de solutions intégrées, ainsi que l'augmentation des bénéfices, des rendements et des liquidités pour les actionnaires.

Le chiffre d'affaires annuel a augmenté à 32,72 milliards de dollars US, contre 29,21 milliards de dollars US un an plus tôt, tandis que le bénéfice avant impôts a bondi à 3,47 milliards de dollars US, contre 3,10 milliards de dollars US.

CRH a augmenté le dividende total de 5,0 %, passant de 1,21 USD à 1,27 USD par action, et a annoncé qu'il allait augmenter son rachat d'actions jusqu'à 3 milliards USD au cours des douze prochains mois. En 2023, elle s'attend à ce que la demande soit résiliente, et prévoit une nouvelle année de progression.

La journée à venir pourrait être conséquente pour l'euro, avec une lecture de l'inflation dans la zone euro prévue à 1000 GMT.

Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attend à ce que l'inflation des prix à la consommation ralentisse à 8,2 % en février, contre 8,6 % en janvier.

Cependant, les données récentes de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne ont montré une tendance à la hausse de l'inflation, ce qui fait craindre une nouvelle hausse de la part de la Banque centrale européenne.

L'euro s'est négocié à 1,0632 USD, en baisse par rapport à 1,0663 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 136,69 JPY, en hausse par rapport à 136,15 JPY.

Aux États-Unis, mercredi, Wall street a terminé en ordre dispersé, avec une légère hausse de l'indice Dow Jones, une baisse de 0,5 % du S&P 500 et une baisse de 0,7 % du Nasdaq Composite.

Les actions asiatiques ont clôturé en grande partie en baisse jeudi. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,1 %. Le Shanghai Composite a baissé de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a perdu 0,9 %. Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1%.

Flutter Entertainment a tiré l'indice FTSE 100 de Londres vers le bas, avec une baisse de 4,5 %.

La société de jeux d'argent a déclaré que son revenu annuel avait augmenté de 27 %, passant de 6,04 milliards de livres sterling à 7,69 milliards de livres sterling. Sa perte avant impôt a peu changé, passant de 288,4 millions de GBP en 2021 à 274,8 millions de GBP en 2022.

Le nombre moyen de joueurs mensuels a augmenté de 26 %, grâce à une expansion rapide aux États-Unis, ainsi qu'à l'acquisition de Sisal et de tombola par Flutter.

En 2023, jusqu'à présent, les transactions ont été conformes aux attentes, a déclaré Flutter, les opérations américaines affichant une forte croissance, ainsi que la forte dynamique observée ailleurs, aidant à compenser un environnement plus difficile en Australie.

Taylor Wimpey a perdu 1,2%, le constructeur de maisons ayant déclaré que 2022 était une année de "moitiés distinctes", la seconde moitié étant plus difficile.

Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 3,2 %, passant de 4,28 milliards de GBP à 4,42 milliards de GBP, tandis que le bénéfice avant impôts a bondi de 22 %, passant de 679,6 millions de GBP à 827,9 millions de GBP. La marge d'exploitation s'est améliorée, passant de 19,3 % à 20,9 %, grâce à "des contrôles opérationnels stricts et une discipline en matière de prix".

Taylor Wimpey a déclaré que les transactions actuelles montrent des signes d'amélioration par rapport au quatrième trimestre, mais que son taux de réservation est nettement inférieur à ce qu'il était auparavant. Elle s'attend à ce que les prix moyens soient similaires au premier semestre par rapport au second semestre de 2022.

En 2023, Taylor Wimpey s'attend à ce que les achèvements soient pondérés au second semestre et se situent dans une fourchette de 9 000 à 10 500, ce qui constituerait une forte baisse par rapport aux 14 154 de 2022.

Ces prévisions reflètent les résultats de Persimmon de mercredi, qui a averti que le nombre de logements achevés pourrait baisser de plus de 40 % en 2023.

"Les constructeurs de maisons sont confrontés à une tempête parfaite due à la faible confiance des consommateurs, aux retombées du mini-budget chaotique de l'année dernière, à la baisse des salaires réels, à la hausse des taux hypothécaires en raison du resserrement de la politique de la Banque d'Angleterre et au fléchissement des prix des maisons", a déclaré Victoria Scholar, de Interactive Investor.

Le fabricant de produits de santé grand public Haleon a chuté de 3,2 %.

Dans ses premiers résultats annuels depuis sa scission de GSK en juillet de l'année dernière, Haleon a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 14 %, passant de 9,55 milliards de livres sterling à 10,86 milliards de livres sterling. La croissance organique du chiffre d'affaires était de 9,0 %, et "bien équilibrée" entre le volume et le prix. Le bénéfice avant impôt a diminué de 1,1 %, passant de 1,64 milliard de GBP à 1,62 milliard de GBP.

Pour ce qui est de l'avenir, Haleon prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires de 4 à 6 % en 2023, et une marge d'exploitation ajustée globalement stable après un impact de 40 points de base des taux de change. Elle prévoit également d'encourir une charge d'intérêt nette d'environ 350 millions de GBP.

Haleon a déclaré un dividende final inaugural de 2,4p, et prévoit de commencer à verser des dividendes intermédiaires, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.

"Alors que l'entreprise est aux prises avec l'inflation des coûts, les pertes de change et d'autres coûts, elle a essayé de compenser ces pressions en augmentant les prix et en effectuant des achats à terme", a commenté ii's Scholar.

"Toutefois, le risque est que les consommateurs se tournent plutôt vers des alternatives sans marque moins chères dans le contexte de la crise du coût de la vie et de la baisse des salaires réels."

Dans le FTSE 250, National Express a bondi de 11 %.

Le fournisseur de transports publics a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 2,81 milliards de livres sterling, bien que sa perte avant impôts se soit creusée, passant de 84,9 millions de livres sterling à 209,9 millions de livres sterling.

National Express a rétabli les dividendes à 5,0 pence par action "reflétant la confiance en l'avenir". Ses prévisions pour 2023 sont inchangées, et elle a mis en place des "actions claires et solides" pour atténuer les vents contraires macroéconomiques et réduire les coûts.

ITV a chuté de 3,3 %.

Le télédiffuseur a déclaré que le revenu total en 2022 a augmenté de 7 %, passant de 4,04 milliards de GBP à 4,35 milliards de GBP, et que le bénéfice avant impôt s'est amélioré de 4 %, passant de 480 millions de GBP à 501 millions de GBP. Sur une base ajustée, le bénéfice avant impôts a chuté de 13 % pour atteindre 672 millions de GBP.

Les recettes externes ont augmenté de 8 % pour atteindre 3,73 milliards GBP, grâce à ITV Studies et à ses activités numériques dans le secteur Media & Entertainment.

ITV a proposé un dividende final de 3,3p, portant le total de l'année à 5,0p, ce qui est supérieur aux 3,3p de 2021. ITV a déclaré avoir commencé l'année 2023 avec une "forte dynamique", et prévoit une croissance annuelle de 5% des revenus des studios ITV jusqu'en 2026.

"Dans l'ensemble, ces résultats sont un peu un panorama mitigé. D'une part, ITV a bénéficié d'une forte croissance de son chiffre d'affaires, mais son résultat net a lutté sous le poids des investissements", a déclaré ii's Scholar.

Sur l'AIM, Totally a plongé de 20%.

Le prestataire de soins de santé a déclaré s'attendre à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 6,3 millions de GBP, ce qui est inférieur au consensus du marché.

"L'entreprise a... subi l'impact combiné de l'inflation élevée, des grèves nationales, qui augmentent la pression sur les services et les horaires, et de la pénurie de personnel clinique qui accroît la dépendance à l'égard du personnel intérimaire pour la prestation de services de soins urgents", a expliqué Totally.

L'or était coté à 1 833,06 USD l'once tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport aux 1 838,50 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 84,30 USD le baril, en hausse par rapport à 83,78 USD.

Dans le calendrier économique, l'UE publiera les données sur le chômage et l'inflation à 1000 GMT. Les Etats-Unis publieront leur rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage à 13h30 GMT.

