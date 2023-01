Les actions sont appelées à la hausse ; le secteur manufacturier chinois se contracte

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient commencer une nouvelle année sur le devant de la scène mardi, après un panorama mitigé en Asie sur fond de données économiques chinoises peu encourageantes.

L'activité manufacturière de la Chine s'est fortement contractée en décembre pour le troisième mois consécutif, selon une enquête officielle publiée samedi, malgré l'assouplissement par Pékin des restrictions Covid au début du mois.

L'indice des directeurs d'achat s'est établi à 47 points, en baisse par rapport aux 48 de novembre et bien en dessous de la barre des 50 points séparant la croissance de la contraction, selon les données du Bureau national des statistiques.

Publiée lundi, la lecture de l'indice PMI manufacturier Caixin n'a été que légèrement meilleure, glissant à 49,0 points en décembre contre 49,4 en novembre.

"La gestion incroyablement désastreuse de la pandémie et l'abandon des mesures de lutte contre la pandémie ont provoqué des centaines de millions d'infections en même temps et des millions de décès, et vous pouvez constater les ravages dans les données économiques", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, les actions de Hikma Pharmaceutical ont reçu une mise à niveau de la part de JPMorgan et ont lancé un nouveau médicament générique, tandis que Cineworld s'est mis en vente.

Dans le calendrier économique de mardi, il y a les PMI manufacturiers du Royaume-Uni à 0930 GMT et des États-Unis plus tard dans la journée. L'indice des prix à la consommation allemand est à 13h00 GMT, tandis que les chiffres du chômage seront publiés sous peu.

FTSE 100 : appelé en hausse de 27,8 points, 0,4%, à 7 479,54

Hang Seng : en hausse de 1,7% à 20 110,01

Nikkei 225 : Tokyo fermé pour congé après le Nouvel An

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,3% à 6 946,20

DJIA : clôture en baisse de 73,55 points, 0,2%, à 33 147,25

S&P 500 : clôture en baisse de 0,3% à 3 839,50

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 0,1% à 10 466.48

EUR : baisse à USD1.0658 (USD1.0686)

GBP : hausse à USD1.2072 (USD1.2054)

USD : baisse à JPY129.89 (JPY131.84)

OR : en hausse à 1 847,31 USD l'once (1 818,60 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 86,15 USD le baril (83,21 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi restent à venir :

09:55 CET Allemagne chômage

14:00 CET Indice des prix à la consommation en Allemagne

09:30 GMT PMI manufacturier britannique S&P Global-CIPS

09:45 EST US manufacturing PMI

Les voyageurs ferroviaires britanniques devront faire face à de nouvelles perturbations à partir de mardi, alors que des dizaines de milliers de travailleurs se mettent en grève dans le cadre d'âpres conflits sur les salaires, les emplois et les conditions de travail. Les membres du syndicat Rail, Maritime and Transport de Network Rail et de 14 opérateurs ferroviaires organiseront deux débrayages de 48 heures, mardi et vendredi, tandis que les conducteurs du syndicat Aslef feront grève jeudi. Les passagers, y compris ceux qui reprennent le travail après les vacances de fin d'année, sont prévenus qu'ils doivent s'attendre à des "perturbations importantes" car seul un nombre limité de trains circuleront.

Le PMI manufacturier d'AIB Ireland est resté stable à 48,7 points en décembre, toujours en territoire de contraction pour un deuxième mois. "Les commandes sont en baisse depuis juin, ce qui reflète l'affaiblissement de la demande", a commenté Oliver Mangan, économiste en chef d'AIB. Cela a entraîné le ralentissement de l'activité manufacturière observé au cours des deux derniers mois de l'année."

Selon un nouveau rapport, le marché immobilier irlandais a résisté aux craintes liées au coût de la vie et aux pressions extérieures tout au long de l'année dernière. Le rapport trimestriel sur les prix des maisons de MyHome.ie a révélé que le marché avait mieux résisté que ce que l'on pouvait penser en 2022. Le nombre de vendeurs réduisant les prix demandés est resté à des niveaux bas, tandis que les prix des maisons étaient fixés au-dessus des prix demandés. Cependant, le rapport a averti que la résilience du marquage des logements devrait être testée cette année. Le rapport a révélé que l'inflation annuelle des prix demandés a ralenti à 6 % à l'échelle nationale, et qu'elle était de 3,6 % à Dublin et de 7,6 % ailleurs dans le pays.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Redburn relève CRH à 'acheter' (neutre)

JPMorgan réduit GSK à 'sous-pondérer' (neutre) - objectif de cours de 1350 (1600) pence.

JPMorgan relève Hikma Pharmaceuticals à 'surpondérer' (neutre) - objectif de cours 1950 (1760) pence.

ENTREPRISES - FTSE 250

Hikma a lancé une version générique autorisée de la solution orale Xyrem1 CIII de Jazz Pharmaceuticals, qui est génériquement l'oxybate de sodium. Jazz a déclaré des ventes nettes de 1,3 milliard USD pour le Xyrem en 2021.

----------

Inchcape a déclaré qu'elle avait finalisé l'acquisition de Derco pour un montant de 1,3 milliard GBP, annoncée pour la première fois en juillet. L'entreprise de distribution automobile a déclaré que cette acquisition lui permettra d'étendre son leadership en Amérique latine, Derco étant auparavant le plus grand distributeur automobile indépendant de la région. "Cette combinaison réunit deux opérateurs de premier ordre sur des marchés très attractifs et à croissance rapide en Amérique latine, et élargit considérablement notre portefeuille de marques de fabricants d'équipements d'origine", a déclaré le PDG Duncan Tait.

Wizz Air a déclaré avoir transporté 4,2 millions de passagers en décembre 2022, soit une augmentation de 58 % en glissement annuel, avec un coefficient d'occupation de 85 %, contre 75 % un an auparavant. Sur une base de 12 mois glissants, elle a transporté 45,7 millions de passagers - plus du double des 21,7 millions de la période de 12 mois précédente. La compagnie aérienne économique basée à Budapest a noté ses nouvelles liaisons de l'Italie vers l'Arabie Saoudite, ainsi que l'ouverture de liaisons de l'Autriche vers l'Arabie Saoudite au cours du mois.

AUTRES COMPAGNIES

La chaîne de cinémas en difficulté Cineworld s'est mise en vente. Répondant aux récents rapports des médias, l'entreprise a déclaré que ni elle, ni ses créanciers et conseillers, n'ont participé aux discussions avec son rival américain AMC Entertainment concernant une quelconque vente de ses actifs. À partir de ce mois-ci, cependant, elle va mener un processus de commercialisation, axé sur des propositions pour le groupe dans son ensemble. Ce processus se déroulera parallèlement à l'élaboration d'un plan de réorganisation en vertu du chapitre 11, a déclaré Cineworld. "Comme annoncé précédemment, il est prévu que toute opération de restructuration ou de vente convenue avec les parties prenantes entraînera une dilution très importante des participations existantes dans Cineworld", a-t-il réitéré.

Reneuron a déclaré que son directeur général, Catherine Isted, a démissionné avec effet immédiat. Iain Ross, membre du conseil d'administration, a été nommé président exécutif et dirigera une restructuration de l'entreprise. Ross est un "cadre expérimenté de l'industrie qui a dirigé plusieurs redressements biotechnologiques réussis", a déclaré la société axée sur les cellules souches. Cela inclut des nominations récentes chez Redx Pharma et Silence Therapeutics. Reneuron fera d'autres annonces en temps voulu.

