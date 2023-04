Crimson Tide remporte un contrat de 250 000 GBP avec un NHS trust du sud-est de l'Angleterre

(Alliance News) - Crimson Tide PLC a déclaré mercredi qu'il avait remporté un contrat avec un NHS trust dans le sud-est de l'Angleterre d'une valeur initiale de 250 000 livres sterling, avec une "opportunité d'augmentation évolutive".

La solution d'application intelligente mpro5 a déclaré que le contrat s'étendrait sur une période initiale de trois ans, mais qu'elle s'attendait à ce que le projet prenne de l'ampleur et que les revenus contractuels augmentent plus tard dans l'année.

Crimson Tide a déclaré que mpro5 aidera la fiducie NHS vers la compréhension de son niveau de conformité statutaire de chaque espace dans ses installations, aidé par les données capturées sur l'application mobile de mpro5 à partir d'un "large éventail d'incidents avec la rectification associée et les temps de réponse".

"Notre solution d'application intelligente permettra de consolider différents ensembles de données départementales et de réaliser des processus de conformité agrégés sur des smartphones et des tablettes", a déclaré Crimson Tide.

"Les tableaux de bord [indicateurs clés de performance] de mpro5 afficheront les calculs des actions par rapport aux coûts et mettront en évidence les gains d'efficacité et les mesures correctives pour la première fois de manière consolidée. L'intégrité des données est essentielle, et l'infrastructure mpro5 dans Microsoft Azure garantira l'exactitude des données actuelles et historiques avec une sécurité et un temps de disponibilité à la pointe de l'industrie."

Crimson Tide prévoit également d'ajouter son module Internet des objets plus tard dans l'année, en installant plus de 1 000 capteurs pour permettre des actions basées sur les capteurs, ce qui, selon elle, est l'un des principaux différentiateurs de mpro5.

"Le fait de pouvoir déployer l'ensemble des fonctionnalités de mpro5 dans un NHS trust entier est une validation de notre web mobile et de nos fonctionnalités de reporting, et démontre notre capacité à aider à améliorer de manière flexible la conformité et l'efficacité", a déclaré Barrie Whipp, président de Crimson Tide.

"Le micro reporting sur la conformité des espaces et les coûts permettra de mieux comprendre comment les NHS Trusts peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle. L'ajout prévu de notre module IoT plus tard dans l'année permettra des actions pilotées par des capteurs pour améliorer encore l'efficacité, ainsi que pour réduire les coûts, et devrait attirer d'autres administrations - nous considérons cette première installation comme un site phare."

Les actions de Crimson Tide ont augmenté de 6,9 % à 2,73 pence chacune à Londres mercredi matin.

