Crimson Tide réorganise son conseil d'administration et nomme un nouveau directeur financier

Crimson Tide PLC - développeur de logiciels basé dans le Kent - annonce que Janet Morris et Stephen Brewer rejoindront le conseil d'administration en tant qu'administrateurs indépendants non exécutifs, et que Shaun Mullen, actuellement directeur financier, rejoindra le conseil d'administration en tant que directeur financier. Ces nominations prendront effet le 20 juin, après l'assemblée générale annuelle. Ajouts Stephen Goodwin et Tony Knowles, administrateurs non exécutifs de la société, se retirent, et Peter Hurter, directeur financier, quitte la société pour poursuivre d'autres opportunités de carrière. Note Thomas England quittera le conseil d'administration pour rejoindre un nouveau conseil d'exploitation.

Cours actuel de l'action : 2,80 pence

Variation sur 12 mois : +19%.

