Crimson Tide plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est un fournisseur de mpro5, la Smart App Solution. mpro5 est livré sur les smartphones et les tablettes et permet aux organisations de transformer numériquement leurs activités et de renforcer leur main-d'œuvre par un travail mobile intelligent. mpro5 est hébergé dans le nuage sur Microsoft Azure. mpro est un service de travail mobile intelligent et comprend diverses fonctionnalités et services sur la base d'un abonnement mensuel, y compris le logiciel mpro5, la planification des tâches, les alertes et les rapports, l'infrastructure du nuage Windows Azure (ce qui signifie qu'aucune infrastructure interne n'est requise par les clients), et l'installation et l'assistance. Ses segments comprennent les solutions de mobilité et le développement connexe, et le conseil en logiciels. La plateforme mpro5 possède quelques fonctionnalités permettant aux organisations de rationaliser et d'automatiser leurs opérations, telles que les tâches et le flux de travail, les rapports et les alertes, les cartes et les graphiques, ainsi que l'Internet des objets. Elle opère principalement au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

Secteur Logiciels