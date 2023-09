Crinetics Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies pour les maladies endocriniennes rares et les tumeurs liées au système endocrinien. Elle a découvert un pipeline de nouvelles entités chimiques non peptidiques orales (petites molécules) qui ciblent les GPCR peptidiques pour traiter une variété de maladies endocriniennes rares. Les produits candidats de la société comprennent la paltusotine, CRN04777 et CRN04894. La paltusotine est en développement clinique pour le traitement de l'acromégalie et des tumeurs neuroendocrines. CRN04894 est un produit candidat non peptidique expérimental, administré par voie orale, conçu pour antagoniser le récepteur de l'ACTH, destiné au traitement des maladies causées par un excès d'hormone adrénocorticotrophique (ACTH), notamment la maladie de Cushing et l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS). Le CRN04777 est un agoniste non peptidique expérimental du récepteur de la somatostatine de type 5, administré par voie orale, destiné au traitement de l'hyperinsulinisme congénital (HI).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale