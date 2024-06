Crinetics Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques pour les maladies endocriniennes rares et les tumeurs liées au système endocrinien. Sa Paltusotine, un agoniste oral expérimental du récepteur de la somatostatine de type 2 (SST2), est en phase 3 de développement clinique pour l'acromégalie et en phase 2 de développement clinique pour le syndrome carcinoïde associé aux tumeurs neuroendocrines. Elle a démontré la preuve de concept pharmacologique dans une étude clinique de phase 1 pour le CRN04894, un antagoniste oral de l'ACTH, qui est en phase 2 d'études cliniques pour le traitement de l'hyperplasie congénitale des surrénales et de la maladie de Cushing. Ses médicaments candidats sont de nouvelles entités chimiques à petites molécules administrées par voie orale, résultant d'efforts internes de découverte de médicaments, y compris d'autres programmes portant sur une variété d'affections endocriniennes telles que l'hyperparathyroïdie, la maladie polykystique des reins, la maladie de Graves, la maladie thyroïdienne de l'œil, le diabète et l'obésité.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale