Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse sur fond de prudence après la chute du secteur des technologies de l'information

Données financières INR USD EUR CA 2023 31 295 M 382 M 349 M Résultat net 2023 5 600 M 68,3 M 62,5 M Dette nette 2023 - - - PER 2023 46,0x Rendement 2023 1,51% Capitalisation 258 Mrd 3 140 M 2 876 M Capi. / CA 2023 8,23x Capi. / CA 2024 7,21x Nbr Employés 4 603 Flottant 26,8% Graphique CRISIL LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CRISIL LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 3 524,55 INR Objectif de cours Moyen 3 391,00 INR Ecart / Objectif Moyen -3,79% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Amish Pramod Mehta Chief Executive Officer, MD & Director Anupam Kaura Co-President & Chief Human Resources Officer Sanjay Chakravarti Co-President & Chief Financial Officer John L. Berisford Chairman Zak Murad Chief Technology & Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CRISIL LIMITED 14.13% 3 123 S&P GLOBAL, INC. 3.86% 111 590 RELX PLC 15.21% 62 147 THOMSON REUTERS CORPORATION 12.39% 61 536 MOODY'S CORPORATION 8.51% 55 406 MSCI, INC. 16.09% 43 236