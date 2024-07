CRISM Therapeutics Corporation, anciennement Amur Minerals Corporation, est une société pharmaceutique basée dans les îles Vierges britanniques. La société a mis au point une technologie d'administration de médicaments, ChemoSeed, afin d'améliorer les performances cliniques des traitements anticancéreux pour les tumeurs solides grâce à l'administration locale de chimiothérapie. Son produit phare, ChemoSeed, est un polymère de la taille d'un grain de riz, qui administre l'irinotécan, un médicament générique approuvé pour le traitement du cancer du cerveau. Il peut être implanté directement dans une tumeur ou dans la marge de résection après l'ablation d'une tumeur, garantissant ainsi que des concentrations thérapeutiques efficaces de médicaments chimiothérapeutiques atteignent directement le tissu tumoral. La société cherche à utiliser ChemoSeed pour traiter les gliomes de haut grade, une tumeur cérébrale pour laquelle il n'existe pas de traitement satisfaisant. La société propose également des services de formulation et de conseil. Elle fournit une assistance et des services pour améliorer la biodisponibilité des médicaments peu solubles. Elle propose des remélangeurs et des extrudeuses de différentes tailles.

Secteur Produits pharmaceutiques