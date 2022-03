Criteo S A : et Inria annoncent un partenariat stratégique pour le développement d'une IA responsable

PARIS - 31 mars 2021 - Criteo (NASDAQ : CRTO), entreprise mondiale de technologie fournissant la première Commerce Media Platform au monde annonce aujourd'hui un partenariat de recherche de cinq ans entre le Criteo AI Lab et Inria (l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique). Ce partenariat couvre l'ensemble des collaborations à venir entre Criteo et Inria sur l'intelligence artificielle (IA).

Etudier l'impact de l'IA sur la conception de places de marchés transparentes et équitables

La première action d'envergure de ce partenariat est la création d'une équipe-projet commune, FAIRPLAY, emmenée par Vianney Perchet, chercheur principal à Criteo, chercheur au CREST et professeur à l'ENSAE ainsi que Patrick Loiseau, chercheur Inria.

Cette équipe de recherche, hébergée à la fois au CREST, unité mixte de recherche CNRS-ENSAE-ENSAI-Ecole Polytechnique, et chez Criteo, est composée de cinq chercheurs académiques (Inria, ENSAE et Ecole Polytechnique) et de quatre chercheurs et ingénieurs de Criteo. FAIRPLAY se donne pour mission d'étudier l'impact de l'IA sur la conception de places de marchés (marketplaces) transparentes et équitables pour les utilisateurs. Parmi les questions étudiées : comment donner accès à des contenus pertinents et personnalisés, tout en prenant en compte les impératifs de la protection des données personnelles, et notamment dans certains cas, la connaissance moindre des utilisateurs et de leurs usages ? Comment s'assurer qu'une publicité ou une offre d'emploi pourront être vus de façon non-discriminatoire ? Ce sont des sujets centraux pour Criteo, qui se positionne comme organisateur de places de marché publicitaires, où les acheteurs d'espaces publicitaires et les vendeurs comptent des systèmes automatiques reposant sur l'IA.

Au-delà d'une meilleure maîtrise des enjeux métier, les travaux de FAIRPLAY alimenteront ceux de l'IA éthique et de confiance. Suivant les standards de la recherche en intelligence artificielle, les travaux de l'équipe seront communiqués dans les revues scientifiques et conférences de premier plan et le code développé sera partagé en open source.

Criteo AI Lab : recherche fondamentale et appliquée, innovation ouverte et partenariat public-privé

Pour Inria, ce partenariat avec Criteo s'inscrit dans le cadre, initié en 2018, d'un renforcement des accords stratégiques avec des entreprises à base française. Après Naval Group, EDF et TotalEnergie, Criteo est la 4ème entreprise avec qui Inria crée une équipe-projet commune.

Pour Jean-Frédéric Gerbeau, Directeur Général délégué à la Science d'Inria, « Ce partenariat constitue une nouvelle incarnation de ce qui anime Inria depuis plus de cinquante ans : excellence scientifique et impact économique. En tant que coordinateur du volet recherche du Plan National en Intelligence Artificielle, Inria a à cœur d'accélérer le leadership de la France en matière d'IA responsable. Nous sommes heureux de travailler avec Criteo pour atteindre cette ambition ».

Pour Criteo, cette collaboration montre la volonté de développer une innovation ouverte avec des partenaires du privé comme du public, portée par la conviction que la collaboration entre des chercheurs en IA des deux écosystèmes participe à l'effervescence du domaine. Elle s'inscrit dans la démarche scientifique du Criteo AI Lab qui vise une recherche d'excellence ouverte en collaboration avec le milieu académique. Le cœur du Criteo AI Lab est composé de 60 ingénieurs et de 30 chercheurs qui partagent leur temps de recherche au sein du laboratoire et dans de grandes institutions académiques publiques, créant ainsi des passerelles entre les secteurs privés et publics.

« Impliquées depuis toujours dans des collaborations avec le milieu académique, les équipes de chercheurs de Criteo sont heureuses d'amorcer ce partenariat avec Inria, acteur incontournable de la recherche publique en sciences et technologie du numérique et donc en intelligence artificielle » déclare Romain Lerallut, VP Engineering et Directeur du Criteo AI Lab.« Criteo poursuit avec ce partenariat sa politique de recherche ouverte et veut mettre à profit cette collaboration pour aborder des questions cruciales suscitées par l'IA, comme celles de la confiance, de l'équité, ou encore de la confidentialité ».

Au regard du volume de publications scientifiques produites dans les plus grandes conférences sur l'IA[1], Criteo AI Lab et Inria sont classés en tête de l'Union Européenne, respectivement dans la catégorie des laboratoires privés et des établissements académiques.

Le partenariat entre le Criteo AI Lab et Inria est le fruit d'une vision commune : celle d'une recherche à la fois ouverte, au meilleur niveau académique, et ancrée dans des problématiques industrielles, afin de développer des outils de gestion éthique des données et les rendre accessibles à la communauté des chercheurs et aux entreprises.

A propos de Criteo

Criteo (NASDAQ : CRTO) est une entreprise technologique internationale qui fournit la première Commerce Media Platform au monde. Les 2 800 membres de l'équipe Criteo s'associent à plus de 22 000 spécialistes du marketing et à des milliers de propriétaires de médias dans le monde entier pour activer le plus grand ensemble de données commerciales au monde afin de générer de meilleurs résultats commerciaux. En proposant des publicités fiables et pertinentes, Criteo offre des expériences plus riches à chaque consommateur tout en soutenant un Internet équitable et ouvert qui permet la découverte, l'innovation et le choix. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.criteo.com

A propos d'Inria

Inria est l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial, l'innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes-projets, pour la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 500 chercheurs et ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent dans l'interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires industriels pour répondre à des défis ambitieux. Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l'innovation : de l'édition open source de logiciels à la création de startups technologiques (Deeptech). Inria est labellisé Institut Carnot confirmant sa volonté de rapprochement entre la recherche et le monde industriel.

www.inria.fr

[1]https://chuvpilo.medium.com/whos-ahead-in-ai-research-in-2020-2009da5cd799 + https://medium.com/criteo-engineering/icml-2020-comprehensive-analysis-of-authors-organizations-and-countries-c4d1bb847fde