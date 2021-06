Criteo S A : et le Groupe Carrefour annoncent un partenariat international

Carrefour et Criteo signent un partenariat de 3 ans

Carrefour devient l e premier acteur du commerce alimentaire en Europe à se doter de la plateforme technologique Criteo Retail Media, technologies et services permettant aux enseignes de valoriser leur inventaire online et leur data

la plateforme technologique technologies et services permettant aux enseignes de valoriser leur inventaire online et leur data La plateforme Criteo Retail Media sera tout d'abord déployée en France

Les annonceurs pourront ainsi promouvoir leurs produits sur l'ensemble des supports digitaux de Carrefour (site et applications) au travers de solutions innovantes et 100% intégrées dans le parcours shopper

(site et applications) au travers de Le partenariat prévoit également un déploiement dans 8 autres pays intégrés du Groupe Carrefour

Paris, Massy le 16 juin 2021 - Criteo (NASDAQ : CRTO), entreprise mondiale de technologie fournissant la première Commerce Media Platform au monde et le Groupe Carrefour, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, annoncent avoir signé un partenariat de 3 ans. Carrefour devient ainsi le premier acteur alimentaire européen à se doter de la nouvelle plateforme programmatique Criteo Retail Media permettant à Carrefour de commercialiser ses inventaires. Cette solution est une pierre angulaire de la stratégie de transformation de Criteo visant à consolider son leadership dans l'écosystème de « Commerce Media ». Ainsi, les solutions Criteo seront proposées aux fournisseurs de Carrefour dans le cadre de son nouveau service, Carrefour Links, annoncé mardi 15 juin lors d'une conférence de presse conjointe.

L'accord prévoit le déploiement de la plateforme Criteo Retail Media dans les 9 pays intégrés[1] du Groupe Carrefour, à commencer par la France où Criteo aura la charge de la commercialisation exclusive des inventaires retail media auprès des annonceurs et des agences

Les solutions de retail media sont devenues une composante essentielle de croissance pour les annonceurs et les enseignes. Pour relever ces défis, Carrefour et Criteo joignent leurs forces afin de proposer les dispositifs les plus pertinents et les plus efficaces pour les consommateurs et les annonceurs, en s'appuyant sur une technologie pionnière, conçue pour les solutions de retail media, et ses services associés. Ce partenariat prend la pleine mesure des enjeux du e-commerce.

Grâce à ce partenariat et à la connaissance client Carrefour, les marques auront accès en self-service à des ciblages fondés sur le comportement d'achat et pourront ainsi toucher et engager leurs consommateurs à travers des formats publicitaires natifs et innovants, 100% intégrés dans le parcours d'achat. Les annonceurs seront en mesure de contrôler, en temps réel, la diffusion de leurs campagnes publicitaires et d'en suivre les performances, notamment au travers de rapports enrichis réconciliant les données online et les données magasin.

« En matière d'e-commerce, nous avons franchi un cap en 2020 : nos ventes en ligne ont augmenté de 70%. Pour capitaliser encore davantage sur ces avancées, nous recherchions une technologie de pointe, créée pour les spécificités du retail media, ainsi qu'un partenaire commercial, en mesure de répondre à nos ambitions de croissance.», explique Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-commerce Data et Transformation Digitale du Groupe Carrefour. « Grâce à sa plateforme, conçue pour le retail media, et à sa gamme complète de services, Criteo Retail Media est une solution unique dans l'industrie qui agit dans le respect de la confidentialité de nos clients et des réglementations en vigueur. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra, ainsi qu'à nos marques partenaires, de continuer à engager nos clients avec des expériences personnalisées et pertinentes sur tous nos canaux e-commerce. »

« Nous sommes ravis de la confiance accordée par le Groupe Carrefour aux solutions de Criteo Retail Media et sommes fiers de le compter parmi nos plus grands clients mondiaux », commente Geoffroy Martin, EVP & General Manager, Growth Portfolio chez Criteo. « Ce partenariat illustre l'ambition et le savoir-faire de Criteo en matière de technologie et confirme notre vision sur les solutions de retail media en tant que composant clé de notre stratégie de Commerce Media, élément essentiel du futur de la publicité et central pour la croissance de l'e-commerce.Nos solutions se veulent servicielles, les marques renforcent la visibilité de leur produit dans les rayons numériques et les consommateurs bénéficient d'offres contextualisées animant leurs parcours d'achat ».

Lancée en 2020, la plateforme Criteo Retail Media rencontre d'ores-et-déjà un vif succès auprès des plus grands acteurs du marché de l'e-commerce, notamment aux USA. La plateforme permet aux marques d'accéder aux solutions de retail media de Criteo, à l'ensemble des ciblages des audiences ainsi qu'aux rapports avancés de leurs campagnes, en self-service et en totale transparence.

A propos de Criteo

Criteo (NASDAQ : CRTO) est une entreprise technologique internationale qui fournit la première Commerce Media Platform au monde. Les 2 500 membres de l'équipe Criteo s'associent à plus de 20 000 spécialistes du marketing et à des milliers de propriétaires de médias dans le monde entier pour activer le plus grand ensemble de données commerciales au monde afin de générer de meilleurs résultats commerciaux. En proposant des publicités fiables et pertinentes, Criteo offre des expériences plus riches à chaque consommateur tout en soutenant un Internet équitable et ouvert qui permet la découverte, l'innovation et le choix. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.criteo.com

A propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de 13 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 78,6 milliards d'euros en 2020. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

[1] France, Espagne, Belgique, Italie, Brésil, Argentine, Pologne, Roumanie et Taïwan