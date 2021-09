Criteo S A : nomme Manuela Montagnana au poste de Chief People Officer

Une dirigeante expérimentée rejoint l'équipe de direction et assumera un rôle clé dans la définition de l'avenir du travail chez Criteo.

Paris, le 8 septembre 2021 - Criteo (NASDAQ : CRTO), entreprise mondiale de technologie fournissant la première Commerce Media Platform au monde, annonce aujourd'hui la nomination de Manuela Montagnana au poste de Chief People Officer. À ce poste, elle dirigera l'équipe « People » de l'entreprise, pilotant la stratégie de gestion des talents et jouant un rôle clé dans la définition du travail de demain pour les 2 500 employés de Criteo dans le monde. Elle remplace Denis Collin qui a occupé ce poste pendant trois ans et qui assurera une transition.

Manuela Montagnana dispose de plus de 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, dirigeant des équipes internationales dans les secteurs de l'industrie, des services et de la technologie. Elle a fait ses preuves en matière d'accélération des performances grâce au management d'équipe dans un contexte de transformation, à la fois dans des organisations matricielles et en hyper croissance. Plus récemment, elle a occupé le poste de Vice-présidente, responsable des ressources humaines pour les produits et l'ingénierie chez Compass, où elle travaillait aux côtés du Chief of Technology Officer et du Chief Product Officer. Chez Compass, elle a dirigé d'importants projets de transformation, notamment l'ouverture d'un nouveau centre de développement en Inde et l'intégration des talents à la suite de la fusion-acquisition de deux start-ups technologiques.

En tant que Chief People Officer, Manuela Montagnana sera chargée de diriger l'équipe des ressources humaines de Criteo, en assurant des pratiques et des process équitables, transparents et inclusifs pour soutenir une équipe engagée et performante. En outre, elle dirigera la stratégie et son exécution pour attirer, recruter, développer et retenir les meilleurs talents afin que Criteo reste un employeur de choix, aujourd'hui et demain.

« Au cours de l'année passée, le lieu de travail tel que nous l'avons toujours connu a subi des changements en profondeur et je suis ravie que Manuela rejoigne Criteo pour contribuer à notre évolution et proposer un lieu de travail flexible et hybride qui cultive une culture d'inclusion, d'innovation et de collaboration« , a déclaré Megan Clarken, CEO deCriteo. « Alors que nos collaborateurs restent nos atouts les plus précieux, Manuela sera essentielle à l'équipe de direction afin de développer notre stratégie qui est de fournir aux spécialistes du marketing et propriétaires de médias du monde entier des publicités fiables et pertinentes. »

« Ce qui m'a attiré chez Criteo, c'est sa culture people-centric, ses valeurs d'entreprise fortes et sa mission percutante« , a déclaré Manuela Montagnana. « Je me réjouis de rejoindre Criteo dans une année de croissance, et j'ai hâte d'optimiser le programme de ressources humaines pour créer une expérience engagée et productive pour les employés, qui attire les meilleurs talents et favorise le développement de chacun dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui. »

D'origine franco-allemande et parfaitement trilingue (français, allemand, anglais), Manuela Montagnana a grandi en Allemagne et a vécu en France pendant plus de 20 ans, où elle a étudié le droit à l'Université Paris X et à l'Université de Strasbourg. Elle a ensuite obtenu un master en administration des affaires à l'IAE - Écoles Universitaires de Management de Strasbourg. Pour l'heure, Manuela sera basée à New York pour la prise de ses fonctions internationales et reportera directement à Megan Clarken. À terme, Manuela se relocalisera à Paris.

A propos de Criteo

Criteo (NASDAQ : CRTO) est une entreprise technologique internationale qui fournit la première Commerce Media Platform au monde. Les 2 500 membres de l'équipe Criteo s'associent à plus de 20 000 spécialistes du marketing et à des milliers de propriétaires de médias dans le monde entier pour activer le plus grand ensemble de données commerciales au monde afin de générer de meilleurs résultats commerciaux. En proposant des publicités fiables et pertinentes, Criteo offre des expériences plus riches à chaque consommateur tout en soutenant un Internet équitable et ouvert qui permet la découverte, l'innovation et le choix. Pour plus d'information, rendez-vous surwww.criteo.com

Contacts média

Aline DUBUCQ - Criteo : 06 37 98 20 29 / a.dubucq@criteo.com

Eléonore ANCEL - PPR : 06 79 44 44 33 / team.criteo@pprww.com