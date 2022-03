Criteo S A : signe un partenariat avec Dailymotion pour la monétisation des inventaires publicitaires Display et Vidéo

Paris, le 31 mars 2022 - Criteo (NASDAQ : CRTO) l'entreprise technologique mondiale qui fournit la plateforme Commerce Media leader dans le monde annonce l'intégration de sa technologie de header bidding sur les inventaires publicitaires de Dailymotion, la plateforme vidéo regroupant plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde, afin de monétiser les espaces en format vidéo, mais aussi Display et Native grâce au Criteo Direct Bidder. Ce partenariat concerne la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Criteo Direct Bidder est une technologie propriétaire d'achat direct et le canal d'achat privilégié chez les éditeurs, s'intégrant dans leurs inventaires pour les connecter à plus de 22 000 annonceurs dans le monde. Une méthode directe et autonome, qui permet de tirer le meilleur parti des systèmes d'enchères en ligne, restituant 100% de la valeur de l'inventaire et leur garantissant un niveau de contrôle et de qualité optimal.

" La solution Criteo Direct Bidder nous permet d'optimiser efficacement la monétisation de nos inventaires, ainsi que ceux de nos éditeurs partenaires. A travers ce partenariat, nous mettons à disposition des acheteurs un volume massif d'inventaires vidéo affichant d'excellentes performances en termes d'engagement utilisateur (visibilité et complétion), ce qui permettra in fine de renforcer la performance des campagnes sur l'ensemble du funnel ", indique Bichoï Bastha, Chief Business and Revenue Officer de Dailymotion.

La publicité vidéo : un format en passe de devenir l'un des points de contact les plus importants, à chaque étape du parcours client.

Aujourd'hui, la vidéo est le meilleur contenu pour guider les acheteurs potentiels à travers un parcours client long et complexe. Les prospects sont en effet plus susceptibles d'acheter un produit en ligne après avoir regardé une vidéo. Ceci est vérifié à travers les résultats de notre récente enquête[1], les annonces vidéo incitent plus de la moitié des spectateurs à s'informer sur le produit ou le service mis en avant dans l'annonce, 52 % à consulter le site web de l'annonceur et 45 % à acheter le produit.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités et capacités de mesure du full-funnel, les annonceurs et agences considèrent la publicité vidéo en ligne comme une solution performante, ainsi qu'un excellent moyen de faire connaître leur marque.

« Je suis ravie de compter Dailymotion parmi les plateformes premiums connectées à Criteo en France, la vidéo étant un format-clé pour le futur de la publicité en ligne, sur l'Internet ouvert », explique Nathalie Bellaiche,Regional Director Criteo Publisher Partnerships Southern Europe &MEA. « Pour nos clients, qu'ils soient annonceurs ou agences, il est important d'avoir accès à des inventaires publicitaires qui répondent parfaitement à leurs besoins de stratégie full-funnel. Ce partenariat avec Dailymotion nous permet de proposer des inventaires toujours plus qualitatifs et d'optimiser les revenus de la plateforme vidéo phare en France ».

A propos de Criteo

Criteo (NASDAQ : CRTO) est une entreprise technologique internationale qui fournit la première Commerce Media Platform au monde. Les 2 800 membres de l'équipe Criteo s'associent à plus de 22 000 spécialistes du marketing et à des milliers de propriétaires de médias dans le monde entier pour activer le plus grand ensemble de données commerciales au monde afin de générer de meilleurs résultats commerciaux. En proposant des publicités fiables et pertinentes, Criteo offre des expériences plus riches à chaque consommateur tout en soutenant un Internet équitable et ouvert qui permet la découverte, l'innovation et le choix. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.criteo.com

Contacts Presse

A propos de Dailymotion

Dailymotion est la plateforme vidéo qui présente le monde sous toutes ses facettes pour aider ses 350 millions d'utilisateurs mensuels à se forger une opinion plus juste et saine sur l'actualité. Créée en France en 2005, elle fait partie du groupe Vivendi depuis 2015 et continue à innover chaque jour sur le marché de la Tech internationale grâce à sa technologie Player et sa régie publicitaire in-house.

Dailymotion se positionne aujourd'hui comme un acteur clé du marché de l'ad-tech en proposant un environnement qualitatif et sûr pour les marques qui souhaitent mener des campagnes publicitaires vidéo à la fois performantes et transparentes. NROLL, son studio créatif intégré, se démarque régulièrement pour l'innovation de ses campagnes et ses nouveaux formats publicitaires instream qui mettent toujours l'utilisateur au centre de l'expérience.

Dailymotion est une entreprise internationale qui compte plus de 350 collaborateurs dans le monde et possède des bureaux à Paris, New York, Singapour et Marseille. L'équipe s'engage au quotidien pour développer un modèle de travail hybride plus respectueux et inclusif.

