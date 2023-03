Criteo : acquisition de l'australien Brandcrush

Le groupe de publicité en ligne Criteo a annoncé mardi avoir fait l'acquisition de l'australien Brandcrush en vue d'accélérer son offre dans le 'retail media'.



Avec cette opération, la société d'origine française, qui cote sur le Nasdaq, dit vouloir constituer une plateforme 'omnicanale' en matière de planification et d'activation médias.



Le 'retail media' désigne les annonces publicitaires diffusées par une marque sur le site ou l'application de vente en ligne d'un détaillant, afin d'influencer le client au moment de sa décision d'achat.



Ce marché représente, d'après Criteo, une source de revenus de plusieurs milliards de dollars pour les distributeurs.



Le portefeuille de Brandcrush inclut des dispositifs en magasins tels que les écrans digitaux et l'échantillonnage en points de vente, mais aussi des activations hors magasin telles que les prospectus.



Ses technologies en ligne intègrent des catalogues digitaux, les e-mails et les contenus pour les réseaux sociaux.



Criteo souligne que cette acquisition va également lui permettre d'élargir sa présence et ses prestations dans la région Asie-Pacifique, un marché où le 'retail media' connaît actuellement une forte croissance.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.