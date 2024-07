Criteo SA est une société française spécialisée dans le marketing numérique à la performance. Sa solution se compose du moteur Criteo, des données de la société, de l'accès à l'inventaire et de ses plateformes d'annonceurs et d'éditeurs. Le moteur Criteo comprend divers algorithmes d'apprentissage automatique, tels que des algorithmes de prédiction, de recommandation, d'enchères et de création, ainsi que l'infrastructure matérielle et logicielle globale. Le moteur Criteo diffuse des publicités par le biais de plusieurs canaux et formats marketing, notamment des bannières publicitaires, des bannières de publicité native et des messages marketing envoyés à des adresses e-mail opt-in. Les publicités sont diffusées sur tous les appareils et écrans, y compris les navigateurs Web sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, les navigateurs Web mobiles sur les smartphones et les tablettes, ainsi que les applications mobiles. L'entreprise est présente dans environ 90 pays grâce à un réseau de plus de 30 bureaux internationaux situés en Europe, aux Amériques et dans la région Asie-Pacifique.