Critical Elements Lithium : Audiences publiques webdiffusées sur le projet Rose lithium-tantale de Corporation Lithium Éléments Critiques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Audiences publiques webdiffusées sur le projet Rose lithium-tantale de

Corporation Lithium Éléments Critiques

Le 18 janvier 2021 - MONTRÉAL, QUÉBEC - Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Éléments ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) souhaite partager une mise à jour concernant le Projet Rose lithium-tantale (le « Projet Rose lithium-tantale » ou le « Projet »).

La propriété Rose lithium-tantale (où est proposé le Projet Rose lithium-tantale) est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la Nation crie d'Eastmain.

La Société a été informée par le président du Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (« COMEX ») que les audiences publiques se tiendront en après-midi les 15 février 2021 à Matagami, 16 février 2021 à Eastmain et 18 février 2021 à Nemaska. Considérant le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, les audiences publiques seront tenues en format virtuel, via l'application Zoom, et seront diffusées en direct via Facebook et LiveStream. Le COMEX a prévu qu'une salle sera réservée dans chacune des communautés afin que les personnes qui désirent se réunir sur place puissent le faire, le tout dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Le COMEX a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de l'environnement ainsi qu'au bien-être économique et social des populations habitant le territoire défini par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), situé au sud du 55e parallèle. Une fois la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social du Projet complétée, le COMEX transmettra sa recommandation quant à l'autorisation du Projet par les autorités provinciales.

Nous sommes très heureux du début des audiences publiques sur notre Projet minier Rose lithium-tantale. Cette étape importante en vue de l'obtention des autorisations gouvernementales pour aller de l'avant avec le Projet nous permettra d'entendre, une fois de plus, le point de vue des citoyens. Depuis le début du Projet, nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés locales et en particulier avec la Nation crie d'Eastmain et ce, dans le but d'avoir un projet bien implanté dans son milieu », explique Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Éléments.

Dès 2012, Critical Éléments a conclu une entente de pré-développement avec le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation crie (alors l'Administration régionale crie) et la Nation crie d'Eastmain, qui a jeté les bases d'une relation de coopération et de respect mutuel entre les parties et a mené à la signature de l'Entente Pikhuuutaau (une entente sur les répercussions et les avantages) en juillet 2019. Au cours des dernières années, Critical Éléments a participé à plusieurs rencontres avec le Chef et le conseil de la Nation crie d'Eastmain, ainsi qu'à plusieurs rencontres et séances d'information dans la communauté.

Le Projet minier Rose lithium-tantale s'inscrit parfaitement dans les orientations gouvernementales que l'on retrouve dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 et le Plan pour une économie verte 2030. En effet, le lithium et le tantale sont très prisés mondialement dans les secteurs industriels, incluant pour le marché