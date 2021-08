Critical Elements Lithium : Déclaration de décision favorable du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada concernant le Projet Rose lithium-tantale de Corporation Lithium Éléments Critiques

Conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 (LCEE 2012), une évaluation environnementale fut complétée pour le Projet sous la responsabilité du comité conjoint d'évaluation formé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et le Gouvernement de la Nation Crie (le « Comité »). Il s'agit de la première évaluation environnementale rédigée conjointement par le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Nation crie. Le Comité a pris en compte les commentaires recueillis lors des consultations menées auprès des Nations Cries d'Eastmain, de Nemaska, de Waskaganish et de Waswanipi, ainsi que du public en général, de même que les avis techniques de divers ministères et organismes gouvernementaux. La Société avait déposé son étude d'impact sur l'environnement pour le Projet en août 2017. Tout au long du processus d'évaluation, la Société a fourni aux autorités compétentes diverses informations additionnelles afin de leur permettre de compléter leur analyse. Afin de tenir compte des circonstances découlant de la pandémie de la COVID-19et de ses impacts sur les communautés cries consultées, le délai délivrance de la déclaration de décision pour le Projet a été prolongé par le Ministre, qui a finalement rendu sa déclaration de décision publique le 10 août 2021.

En effet, il ne reste maintenant qu'à terminer le processus provincial, qui se déroule parallèlement au processus fédéral. Conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), l'évaluation environnementale provinciale est gérée conjointement par le gouvernement de la Nation crie et le gouvernement du Québec sous l'égide du Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (« COMEX »). L'évaluation provinciale est déjà bien avancée, tel que mentionné dans le communiqué de presse de la Société publié le 8 mars 2021 et dans le communiqué de presse de la Société publié 18 juin 2021 .

Nous sommes très heureux de la décision rendue concernant le processus d'évaluation d'impact environnemental du projet minier Rose Lithium-Tantale, qui nous rapproche du jour où pourrons aller de l'avant. Critical Éléments a fait des relations avec les parties prenantes une priorité depuis le début de l'existence de la Société. Nous sommes emballés à l'idée de pouvoir bientôt concrétiser les projets que nous avons pour le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee. », souligne Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Éléments.

La propriété Rose lithium-tantale (où est proposé le Projet Rose lithium-tantale) est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la Nation crie d'Eastmain. Critical Éléments a toujours pensé le développement du Projet selon une approche de développement durable, en tenant compte des activités traditionnelles cries et en maximisant les retombées économiques et le développement social pour les Cris. La Nation crie d'Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation crie et Critical Elements ont annoncé la signature d'une entente sur les répercussions et les avantages, intitulée l'Entente Pikhuuutaau (l' « Entente Pikhuutaau »), en juillet 2019. L'annonce de la décision d'évaluation environnementale favorable permettra à la Société d'entamer de manière plus concrète la mise en œuvre de l'Entente Pikhuutaau, qui prévoit la mise en œuvre des occasions de formation, d'emplois et d'affaires pour les Cris, et particulièrement les Cris d'Eastmain, dans le cadre du Projet, ainsi que la collaboration et la participation des parties cries avec Critical Éléments dans la surveillance environnementale durant toutes les phases du Projet. L'Entente Pikhuutaau assure également des retombées financières à long terme pour les parties cries, conformément à la Politique minière de la Nation crie et à l'approche adoptée par Critical Éléments de développer le Projet tout en assurant la promotion du développement économique et social des Cris d'une manière qui soit avantageuse pour toutes les parties.

La Société poursuit le travail requis afin de terminer le processus provincial et souhaite être en mesure d'en annoncer le dénouement prochainement. En effet, une fois la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social du Projet complétée, le COMEX transmettra sa recommandation quant à l'autorisation du Projet par les autorités provinciales.

PROPOS DE C ORPORATION L ITHIUM É LÉMENTS C RITIQUES

Corporation Lithium Éléments Critiques aspire à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Éléments fait progresser le Projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au Québec. Rose est notre premier projet de lithium en développement dans un portefeuille de terrains très prometteur de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose Phase 1 pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du Projet est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actuelle nette estimée à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. Les paramètres des coûts d'investissement ont été confirmés en 2019 par le Groupe Primero dans le cadre d'un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. À notre avis, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone comportant 93 % d'hydroélectricité. Nous avons une relation solide et formalisée avec la Nation crie.

RENSEIGNEMENTS :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo. Chef de la direction 819-354-5146 jslavallee@cecorp.ca www.cecorp.ca