Critical Elements Lithium : annonce une faisabilité positive pour son projet Rose Lithium avec une VAN 8 % après taxe de US$1,9 B et un tri après taxe de 82,4 %

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CRITICAL ELEMENTS ANNONCE UNE FAISABILITÉ POSITIVE POUR SON PROJET ROSE LITHIUM AVEC UNE VAN 8 % APRÈS TAXE DE US$1,9 B ET UN TRI APRÊS TAXE DE 82,4 % 13 JUIN 2022 - MONTRÉAL (QUÉBEC) - Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE: F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse de fournir les résultats d'une nouvelle étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale (« Rose » ou le « Projet ») situé sur le territoire Eeyou-IstcheeBaie-James, au Québec. Sauf indication contraire, tous les chiffres sont indiqués en dollars américains (« US$ ») et sont comptabilisés sur un projet financé en équité à 100 %. Points saillants Production annuelle moyenne des années 2 à 16 de 173 317 tonnes de concentré de 5,5 % spodumène de qualité chimique

Production annuelle moyenne des années 2 à 16 de 51 369 tonnes de concentré de 6,0 % spodumène de qualité technique

Production annuelle moyenne des années 2 à 16 de 441 tonnes de concentré de tantale

Durée de vie de la mine de 17 ans

Coûts d'exploitation moyens de US$74,48 par tonne usinée, US$540 la tonne de concentré Li 2 O (tous les concentrés confondus)

O (tous les concentrés confondus) Coût en capital initial estimé de US$357 millions avant la variation du fonds de roulement

100 % d'équité pour le projet

Marge brute moyenne de 68,3%

VAN après impôts de US$1,915 milliards (à un taux d'escompte de 8 %), TRI après impôts de 82,4 % et hypothèses de prix moyen de US$1 852 par tonne de concentré de lithium de qualité chimique, US$4 039 par tonne de concentré de lithium de qualité technique, US$130 par kg de pentoxyde de tantale (Ta 2 O 5 )

O ) Temps de construction anticipé de 21 mois Le projet Rose lithium-tantale est détenu à 100 % par Critical Elements, la stratégie de marché de la Société est d'entrer sur le marché du lithium avec une approche à faible risque. L'achèvement de la faisabilité pour l'usine de spodumène est la première étape permettant à la Société d'accéder le marché du lithium tout en la plaçant comme un fournisseur fiable de lithium de haute qualité. L'approche à faible risque se caractérise par l'exploitation minière à ciel ouvert et des technologies conventionnelles de traitement au lithium. Critical Elements a toujours cherché à faire progresser d'une manière à faible risque le projet Rose lithium- tantale. À cette fin, la Société réalise une nouvelle étude de faisabilité avec un prix prudent du concentré de spodumène, ainsi que des estimations des coûts d'investissement et d'exploitation reflétant les conditions actuelles du marché. L'étude intègre une exploitation minière à ciel ouvert standard avec camion et pelle rétrocaveuse et des technologies conventionnelles pour le traitement du lithium. Le projet produira et un concentré de spodumène de qualité chimique pour la conversion en vue d'une utilisation dans des batteries pour la mobilité électrique et un concentré de spodumène de qualité technique pour l'industrie du verre et de la céramique, ainsi qu'un concentré de tantalite. 1

La mine excavera un total de 26,3 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,87 % de Li2O et 138 ppm de Ta2O5. L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 224 686 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 441 tonnes de concentré de tantalite. Le minerai est contenu dans plusieurs veines de pegmatite à faible pendage affleurant en surface. Les zones minéralisées sont ouvertes en profondeur et offrent un potentiel pour une opération souterraine. Selon le plan de minage, la fosse excavera un total de 182,4 M tonnes de minerai stérile et 10,9 M tonnes de mort-terrain. Le ratio de décapage moyen est 7,3 tonnes de stérile par tonne de minerai. Tableau 1 : Faits saillants l'étude de faisabilité Item Unité Valeur Production Durée du projet (début de la construction à la fermeture) année 19 Vie de mine année 17 Alimentation à l'usine M t 26,3 Teneurs moyennes Li2O % Li2O 0,87 Ta2O5 ppm Ta2O5 138 Production de Concentrés de Lithium % de Production, Qualité Chimique % 75 % de Production, Qualité Technique % 25 Récupération à l'usine Li2O, Qualité Chimique % 90 Li2O, Qualité Technique % 87 Ta2O5 % 40 Produits de Vente Concentré 5,5 % Li2O, Qualité Chimique t 2 798 000 Concentré 6,0 % Li2O, Qualité Technique t 829 000 Ta2O5 contenu dans le concentré kg 1 453 000 Prix Moyens des Produits de Vente Concentré 5,5 % Li2O, Qualité Chimique US$/t conc. 1 852 Concentré 6,0 % Li2O, Qualité Technique US$/t conc. 4 039 Ta2O5 contenu dans le concentré US$/kg 130 contenu Taux de change 1 US$ : 1.30 CAN$ 0.77 US$ : 1 CAN$ Item Unité Valeur Coûts du Projet CA$ US$ Coût Moyen Mine $/t usinée 37,89 29,17 Coût Moyen Usinage $/t usinée 19,88 15,31 Coût Moyen G&A $/t usinée 20,30 15,63 Coût Moyen Transport du Concentré $/t usinée 18,66 14,37 Économie du Projet CA$ US$ Revenu brut $M 10 855 8 358 Coût de vente $M 236 182 Coût d'opération $M 2 543 1 958 Capital de maintien $M 160 123 2

Capital initial $M 464 357 Impôts et droits miniers $M 3 098 2 386 EBITDA annuel moyen $M 493 379 Flux de trésorerie avant impôts $M 7 452 5 738 Flux de trésorerie après impôts $M 4 354 3 352 Taux d'imposition effectif 42 % Taux d'escompte 8 % VAN avant impôts @ 8% $M 4 368 3 363 Taux de rendement interne avant impôts 125,0 % Période de récupération avant impôts années 1,0 VAN après impôts @ 8 % $M 2 487 1 915 Taux de rendement interne après impôts 82,4 % Période de récupération après impôts années 1,4 Propriété La propriété Rose est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de la Baie- James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la communauté d'Eastmain, à environ 40 kilomètres au nord du village cri de Némaska. Ce dernier est situé à plus de 300 km au nord-ouest de Chibougamau. La propriété Rose est accessible par route via la Route du Nord, utilisable toute l'année à partir de Chibougamau. Le site minier peut également être rejoint par Matagami, via la Route 109 et la Route du Nord. La figure 1 montre l'emplacement régional du projet. Il est situé à 80 km au sud de la mine d'or Éleonore de Goldcorp et à 45 km au nord-ouest du projet de lithium, Whabouchi appartenant à Némaska Lithium et à 20 km au sud de la centrale hydroélectrique Eastmain 1 d'Hydro-Québec. L'aéroport de Némiscau offre des services de transport aérien dans la région. Le site de Rose est situé à 50 km par la route de l'aéroport de Némiscau. 3

La propriété Rose est composée de 473 titres miniers répartis sur une superficie de 24 654 hectares. Géologiquement, elle est située dans la portion nord-est de la Province du Supérieur archéen du craton du Bouclier Canadien. Figure 1 - Emplacement de la propriété Rose Lithium-tantale Estimation des réserves Au cours de cette étude, une estimation des réserves minérales a été préparée pour 17 zones minéralisées. L'estimation suppose la production d'un concentré de spodumène de qualité chimique à un prix de 20 US$ par kg Li2O et un concentré de tantalite avec un prix de 130 $ US par kg Ta2O5. La récupération est fixe à 85 % et 64 % pour le Li et Ta respectivement. L'effet de la courbe teneur-récupération utilisé pour les ressources sur les réserves et qui est devenue disponible une fois que les réserves étaient évaluées, a été vérifié et a peu d'influence. La production d'un concentré de spodumène de qualité technique, ayant une meilleure valeur, n'a pas été tenu compte dans l'estimation des réserves. La date effective de l'estimation est le 27 mai 2022, en fonction de l'état de compilation, des paramètres de prix des métaux et des récupérations métallurgiques. L'estimation a été préparée conformément aux normes et aux lignes directrices de l'ICM pour le rapport des ressources minérales et des réserves. Le tableau 2 présente les résultats de l'estimation des réserves minérales pour le projet Rose à une teneur de coupure NSR de 36,92 $ pour le scénario à ciel ouvert. Tableau 2 - Réserves minérales Tonnage NSR Li2O_eq Li2O Li2O Ta2O5 Ta2O5 Catégorie (Mt) ($) (%) (%) (000 t) (ppm) (000 t) Probable 26.3 204 0.92 0.87 193.8 138 2.3 Total 26.3 204 0.92 0.87 193.8 138 2.3 4