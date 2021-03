Critical Elements Lithium : Le comité conjoint publie la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale du projet lithium-tantale de Corporation Lithium Éléments Critiques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE COMITÉ CONJOINT PUBLIE LA VERSION PROVISOIRE DU RAPPORT D'ÉVALUATION

ENVIRONNEMENTALE DU PROJET LITHIUM-TANTALE DE

CORPORATION LITHIUM ÉLÉMENTS CRITIQUES

Le 18 mars 2021 - Montréal, Québec - Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est heureuse d'annoncer que le comité conjoint d'évaluation formé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et le Gouvernement de la Nation Crie (le « Comité ») a publié la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale du Projet Rose lithium-tantale (le « Projet ») dans laquelle elle conclut que le Projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre de mesures d'atténuation clés. Le Comité a également publié les conditions potentielles auxquelles le promoteur serait tenu de se conformer.

La publication des conclusions présentées dans la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale constitue une étape charnière pour la Société, la rapprochant de l'obtention de l'autorisation du Projet à être délivrée par les autorités fédérales. Parallèlement, le processus provincial d'autorisation est également en cours, tel que mentionné dans son communiqué de presse du 8 mars 2021.

Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements, souligne que : « Nous sommes très heureux des conclusions du Comité énoncées dans le rapport provisoire, notamment car celles-ci témoignent de notre travail et engagement continu avec les parties prenantes afin de s'assurer que le Projet est conçu et développé en harmonie avec les principes de développement durable et qu'il bénéficie également aux communautés locales. Il s'agit d'un moment important pour nous et nous nous réjouissons de pouvoir continuer notre étroite collaboration avec les parties prenantes tout au long du Projet ».

Le Comité invite maintenant les membres du public à présenter des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et sur les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet jusqu'au 16 avril 2021 (voir le communiqué du presse du Comité du 17 mars 2021). Il s'agit de la dernière étape avant la publication du rapport final du Comité qui pourrait par la suite mener à l'octroi de l'autorisation fédérale relativement au Projet.

À PROPOS DE CORPORATION LITHIUM ÉLEMENTS CRITIQUES

Corporation Lithium Elements Critiques aspire à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au Québec. Rose est notre premier projet de lithium en développement dans un portefeuille de terrains très prometteur de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose Phase 1 pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actuelle nette estimée à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. Les paramètres des coûts d'investissement et d'exploitation ont été confirmés en 2019 par le Groupe Primero dans le cadre d'un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. À notre avis, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique

à faible coût et à faible émission de carbone comportant 93 % d'hydroélectricité. Nous avons une relation solide et formalisée avec la Nation crie.

