Critical Elements Lithium : Mise à jour corporative

Critical Elements a amorcé une nouvelle phase d'exploration sur son vaste territoire à Eeyou Istchee, au Québec, afin de poursuivre son aspiration à devenir un grand fournisseur de lithium, responsable. La Société détient plus de 700 kilomètres carrés de terrains très prometteurs dans son portefeuille et Rose, est le premier projet en développement.

● En ce qui concerne la délivrance du permis au niveau provincial, le comité responsable a complété avec succès les séances d'audience publique. La procédure d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux et sociaux s'achèvera prochainement, suivie d'une recommandation concernant l'autorisation du Projet par les autorités provinciales.

● L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'« Agence ») a informé la Société qu'en raison de circonstances particulières et difficiles causées par la pandémie, le Comité d'évaluation conjoint établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et le Gouvernement de la nation crie (le « Comité ») ont besoin de plus de temps pour consulter les communautés locales afin d'achever le processus d'évaluation environnementale. UNE NOUVELLE PHASE D'EXPLORATION Critical Elements annonce qu'elle a embauché Geo Data Solutions GDS Inc. pour compléter un levé magnétique héliporté haute résolution de 17 187 kilomètres linéaires sur le projet Rose lithium-tantale et son vaste portefeuille de propriétés situées sur le territoire d'Eeyou Istchee/Baie-James qui couvrent approximativement 700 kilomètres carrés. L'objectif de l'étude est d'identifier les structures qui seraient des cibles de lithium hautement prioritaires pour l'exploration future. Le levé devrait être terminé d'ici la fin du mois de mars. Le survol du gisement Rose et des indices connus; Hélico, Pivert et Lemare, permettra de définir leurs signatures géophysiques caractéristiques qui seront ensuite utilisées pour identifier des signatures similaires correspondantes à des structures potentiellement associées à des pegmatites à spodumène. En plus d'identifier ces structures potentiellement riches en spodumène, le levé générera également des cibles pour la recherche de minéralisation de nickel et de cuivre. « Nous sommes très heureux de commencer ce levé aéroporté couvrant notre vaste portefeuille de propriétés couvrant plus de 700 kilomètres carrés », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements. « Couvrir les minéralisations connues aidera à démontrer le potentiel élevé de nouvelles découvertes de lithium dans ce secteur connu pour ses indices de lithium où Critical Elements détient la plus grande position stratégique. » Le président de Critical Éléments, M. Steffen Haber, a réitéré la vision de la Société qui vise à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et

des systèmes de stockage d'énergie. « Notre projet Rose comprend l'un des gisements de lithium les plus purs au monde. Le Québec est stratégiquement bien positionné sur les marchés critiques de l'énergie et de la mobilité électriques en transition en Europe et aux États-Unis et bénéficie d'excellentes infrastructures et de capital humain. Notre relation de coopération avec la Nation crie d'Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie a été officialisée par le biais de l'Accord de Pikhuutaau signé en juillet 2019. Nous sommes ravis de l'éventuelle réception des permis provincial et fédéral pour la phase 1, l'ingénierie de détail et le financement de la construction de la mine et du concentrateur de Rose, ainsi que la livraison des études d'ingénieries pour la phase II (une usine chimique pour la conversion du concentré de spodumène de Rose en hydroxyde de lithium de haute qualité pour utilisation dans les batteries lithium-ion). »

MISE À JOUR DES PERMIS DE ROSE

Critical Elements continue d'être reconnaissante des progrès réalisés dans le processus de délivrance des permis par les fonctionnaires provinciaux et fédéraux face aux défis soulevés pendant la crise de la pandémie du COVID-19. Le président du Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (« COMEX ») a terminé les audiences publiques à la mi-février à Matagami, Eastmain et Nemaska. Les audiences publiques ont eu lieu virtuellement et ont été diffusées en direct via Facebook et LiveStream. Une salle a été mise à disposition dans chacune des communautés afin que les personnes qui désiraient se réunir sur place puissent le faire, le tout dans le respect des normes sanitaires en vigueur compte tenu la pandémie COVID-19. Le COMEX a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de l'environnement ainsi qu'au bien-être économique et social des populations habitant le territoire défini par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), situé au sud du 55e parallèle. Une fois la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social du Projet complété, le COMEX transmettra sa recommandation quant à l'autorisation du Projet par les autorités provinciales.

Le Projet minier Rose lithium-tantale s'inscrit parfaitement dans les orientations gouvernementales que l'on retrouve dans le Plan québécois pour la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 et le Plan pour une économie verte 2030. En effet, le lithium et le tantale sont très prisés mondialement dans les secteurs industriels, incluant le marché des voitures hybrides et électriques, à cette époque d'intérêt grandissant pour la transition énergétique.

Le gouvernement fédéral mène un processus de délivrance de permis parallèle à celui de la province de Québec. Le Comité a confirmé qu'il a reçu tous les renseignements nécessaires pour permettre au Comité de terminer l'évaluation environnementale du projet et de préparer l'ébauche du rapport de l'évaluation environnementale.

La Société a été informée par l'Agence qu'en raison de circonstances particulières et difficiles causées par la pandémie, le Comité a besoin de plus de temps pour consulter les communautés locales afin d'achever le processus d'évaluation environnementale. Le 4 mars 2021, l'Agence a déclaré que « le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), a prolongé de 90 jours le délai de délivrance de la déclaration de décision pour le projet minier Rose lithium-tantale proposé afin de reconnaître les circonstances atténuantes découlant de la pandémie COVID-19 et ses impacts sur les communautés cries consultées.

« L'économie de demain devra miser sur des filières stratégiques, tel le domaine des véhicules électriques et des batteries. Cela correspond en tous points à notre vision qui est de devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. Nous représentons parfaitement le développement durable avec un projet non seulement bon pour l'environnement, mais bon pour le développement des communautés locales », conclut M. Lavallée. « Nous demeurons également confiants des progrès réalisés pour l'avancement du projet Rose et enthousiasme de notre éventuelle contribution à l'économie de la région de la Baie-James et du Nord du Québec, ainsi que pour la province de Québec. »

Michel Allard, ingénieur, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation, a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué pour la Société.

À PROPOS DE CORPORATION LITHIUM ÉLÉMENTS CRITIQUES

Corporation Lithium Elements Critiques aspire à devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au Québec. Rose est notre premier projet de lithium en développement dans un portefeuille de terrains très prometteur de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une étude de faisabilité sur Rose Phase 1 pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actuelle nette estimée à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. Les paramètres des coûts d'investissement et d'exploitation ont été confirmés en 2019 par le Groupe Primero dans le cadre d'un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. À notre avis, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone comportant 93 % d'hydroélectricité. Nous avons une relation solide et formalisée avec la Nation crie.

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo. Chef de la direction

