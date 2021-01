Critical Elements Lithium : retient les services de Cantor Fitzgerald à titre de conseiller financier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CRITICAL ELEMENTS RETIENT LES SERVICES DE CANTOR FITZGERALD A TITRE DE CONSEILLER

FINANCIER

4 JANVIER 2021 - MONTRÉAL, QUÉBEC - CORPORATION LITHIUM ÉLÉMENTS CRITIQUES (la « Société » ou «

Critical Éléments ») (TSX.V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE : F12) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Cantor Fitzgerald Canada Corporation à titre de conseiller financier pour poursuivre, engager et évaluer des partenaires et investisseurs stratégiques mondiaux afin de faire avancer le projet Rose lithium-tantale jusqu'à la production, et recevra des honoraires en fonction de la réussite de ces opérations de financement.

Avec des banquiers et des vendeurs institutionnels situés dans plusieurs pays d'Amérique, d'Europe et d'Asie, Cantor Fitzgerald apporte une expertise significative dans le secteur minier et minéral ainsi qu'une gamme complète de services financiers d'investissement à l'échelle mondiale qui peuvent nous aider tout au long du processus d'évaluation de nos alternatives et en poursuivant un cheminement réfléchi », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Éléments. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe expérimentée de Cantor Fitzgerald alors que nous évaluons prudemment les alternatives stratégiques qui s'offrent

Le président de Critical Éléments, M. Steffen Haber, a réitéré la vision de la Société de devenir un important fournisseur responsable de lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. « Notre projet Rose comprend l'un des gisements de lithium les plus purs au monde. Le Québec est stratégiquement bien positionné sur les marchés critiques de l'énergie et de la mobilité électrique en transition en Europe et aux États-Unis et bénéficie d'excellentes infrastructures et de capital humain. Notre relation de coopération avec la Nation crie d'Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie a été officialisée par le biais de l'Accord de Pikhuutaau signé en juillet 2019. Nous sommes ravis de l'éventuelle réception des permis provincial et national pour la phase 1, l'ingénierie de détail et le financement de la construction de la mine et du concentrateur de Rose, ainsi que la livraison des études d'ingénieries pour la phase II (une usine chimique pour la conversion du concentré de spodumène de Rose en hydroxyde de lithium de haute qualité pour utilisation dans les batteries lithium-ion). Nous croyons que Cantor Fitzgerald sera le candidat idéal et motivé pour travailler de concert avec nous pour saisir les nouvelles opportunités sur les marchés d'aujourd'hui afin de maximiser la valeur pour les actionnaires. »

PROPOS DE C ORPORATION L ITHIUM É LÉMENTS C RITIQUES

Le Groupe Primero a récemment complété la première phase du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur intervenue avec la Société et a fourni un prix maximum garanti pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par la Société. Ce coût forfaitaire est dans le même ordre de grandeur que les coûts estimés dans l'étude de faisabilité publiée le 29 novembre 2017 et basée sur des prédictions de prix de 750 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li2O), de 1 500 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6 % Li2O), et de 130 $ US/kg pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1 257 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 % (voir