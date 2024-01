4Global PLC - société londonienne de données, de services et de logiciels spécialisée dans les grands événements sportifs - remporte deux contrats avec des clients saoudiens anonymes, pour un montant total de 800 000 GBP. Le premier client a engagé 4Global pour "évaluer la valeur et la viabilité opérationnelle d'un certain nombre d'installations sportives dans la région", l'objectif étant d'obtenir des investissements publics pour les installations et d'accroître la participation sportive en Arabie Saoudite. Le second contrat est conclu avec un nouveau partenaire, dans le cadre duquel 4Global "fournira une solution complète offrant des informations précieuses sur la faisabilité de l'investissement dans les installations sportives et le retour sur investissement potentiel". 4Global ajoute que ses activités sont conformes aux attentes du marché.

Eloy Mazon, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir obtenu les deux contrats supplémentaires en Arabie Saoudite. Il s'agit d'une réalisation importante qui témoigne de notre engagement en faveur de l'excellence et de notre forte présence dans cette région. L'obtention de ces contrats souligne la solidité de notre stratégie d'expansion internationale et la valeur que nos clients actuels et potentiels voient dans l'accès à nos données (DataHub) et à nos solutions d'analyse qui leur sont indispensables pour prendre les bonnes décisions au bon moment."

Cours actuel de l'action : 61,00 pence, en hausse de 0,8 %.

Variation sur 12 mois : + 6,1 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.