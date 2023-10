(Alliance News) - Critical Metals PLC a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord non contraignant de location et d'acquisition ultérieure de 100 % d'une usine hydrométallurgique en République démocratique du Congo.

L'investisseur minier centré sur l'Afrique a déclaré que l'accord proposé avec Katanga Strategic Resources & Operations Sarl, ou Kastro, "sera transformateur pour la société, capable de créer une valeur actionnariale significative".

Selon les termes de l'accord, Critical Metals acquerra 100 % des actifs de l'usine de Kastro pour un montant de 8 millions USD. L'usine hydrométallurgique est située à Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC et le principal centre industriel du sud-est.

La société a déclaré que la contrepartie consistera en 7,5 millions USD à la fin de la transaction, suivis d'une retenue de 500 000 USD pour les réclamations pendant neuf mois.

Critical Metals louera l'usine pour une période initiale de six mois, avec la possibilité de prolonger le bail si nécessaire. La société prévoit d'exploiter l'usine et de l'utiliser pour traiter le minerai d'oxyde de cuivre et de cobalt du projet Molulu, situé à proximité et dans lequel Critical Metals détient une participation de 70 %.

"L'acquisition de l'usine de Kastro signifierait que la société obtient la pleine valeur pour le traitement des minerais de cuivre et de cobalt de Molulu, garantissant ainsi des marges supérieures", a déclaré le directeur général Russell Fryer, qui s'est dit "absolument ravi" par la transaction.

Critical Metals a l'intention de lever des fonds auprès d'institutions financières qui ont déjà manifesté leur intérêt pour l'acquisition, afin de la financer.

L'entreprise prévoit de conclure un accord d'achat contraignant au plus tard le 31 décembre.

Les actions de Critical Metals étaient en hausse de 2,1 % à 18,37 pence à Londres mardi après-midi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.