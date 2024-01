Critical Metals plc est une société minière basée au Royaume-Uni. La société a été créée pour acquérir des opportunités minières dans le secteur des métaux critiques et stratégiques. Elle se concentre sur le développement d'une ancienne mine de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo (RDC). La société opère à travers deux segments : L'exploitation minière et l'entreprise. Le segment d'exploitation minière est présenté comme un agrégat de toutes les activités liées à la RDC et des sociétés de portefeuille mauriciennes associées. La société exploite une zone d'intérêt par l'intermédiaire de ses filiales ou de ses intérêts commerciaux, à savoir le projet Molulu en République démocratique du Congo. Le projet Molulu est situé en République démocratique du Congo, à environ 100 kilomètres de Lubumbashi, accessible depuis la ville de Lubumbashi, dans le territoire du Katanga, à 30 kilomètres au nord-ouest du village de Malambwe.

Secteur Exploitations minières et métallurgie