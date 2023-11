L'entreprise sud-africaine Exxaro Resources a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de vendre son unité de ferro-alliages à une entreprise détenue par des Noirs d'ici la fin du mois de juin 2024.

Le mineur de charbon basé à Johannesburg, qui s'est diversifié dans les énergies renouvelables et cherche des actifs dans le domaine des métaux pour batteries, a déclaré que l'unité de ferro-alliages ne s'inscrivait pas dans sa stratégie à long terme. L'unité produit du ferrosilicium, principalement utilisé dans la fabrication de l'acier.

"Exxaro vise à renforcer la participation économique des entreprises appartenant à des Noirs dans l'économie sud-africaine. Dans cette optique, Exxaro a prévu que le processus de cession des ferro-alliages viserait les entreprises détenues par des Noirs. Le processus de vente devrait être achevé au deuxième trimestre de l'année 24", a déclaré la société dans un communiqué.

Exxaro, l'un des principaux fournisseurs de charbon thermique de la compagnie d'électricité sud-africaine Eskom, est elle-même une entreprise détenue majoritairement par des Noirs, conformément à la politique d'autonomisation économique des Noirs et aux réglementations visant à corriger les inégalités économiques historiques créées par l'apartheid.

Exxaro prévoit que sa production de charbon restera stable à 43 millions de tonnes métriques au cours de l'année se terminant le 31 décembre, conformément aux prévisions précédentes. Les ventes à l'exportation devraient également rester stables cette année, à un peu plus de 5 millions de tonnes, dans un contexte de difficultés logistiques persistantes liées au transport ferroviaire de marchandises.

L'entreprise minière a déclaré que le prix à l'exportation du charbon API4 devrait s'établir en moyenne à 122 dollars par tonne cette année, contre 271 dollars par tonne en 2022, en raison d'une baisse de la demande due à des stocks de gaz et de charbon suffisants en Europe, au Japon, en Corée et à Taïwan.

"La baisse du prix du charbon a été exacerbée par des températures hivernales plus chaudes que d'habitude, des performances robustes dans les énergies renouvelables et le nucléaire, et des prix du gaz nettement plus bas", a déclaré Exxaro.

La demande indienne a toutefois augmenté cette année par rapport à 2022, en raison de la baisse des prix du charbon.

Exxaro a déclaré disposer d'un solde net de trésorerie de 13,5 milliards de rands (728,3 millions de dollars) à la fin du mois d'octobre.

(1 $ = 18,5377 rands)