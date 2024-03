Le Canada est préoccupé par la manipulation du marché et le dumping des métaux clés utilisés dans les batteries des véhicules électriques, a déclaré un ministre fédéral canadien à Reuters, ajoutant que le pays souhaitait explorer un modèle de tarification alternatif soutenu par les États-Unis.

Le Canada, tout comme l'Australie et les États-Unis, cherche à développer sa chaîne d'approvisionnement en minerais essentiels afin de briser le monopole de la Chine, qui contrôle plus de 90 % des métaux clés indispensables à la transition énergétique.

Le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré cette semaine : "Il y aura une augmentation significative de la demande de minéraux essentiels à l'avenir, mais nous sommes confrontés à des problèmes de prix et nous sommes clairement préoccupés par les questions liées à la manipulation du marché et au dumping", ajoutant que ces préoccupations sont partagées par de nombreux pays démocratiques.

Le dumping est une pratique commerciale anticoncurrentielle qui consiste pour un pays à exporter certains produits à un prix inférieur à celui pratiqué dans son pays d'origine.

Le ministre a indiqué que le sujet serait abordé lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) à Toronto, l'un des plus grands rassemblements au monde de sociétés minières et de leurs financiers, qui débute dimanche.

Wilkinson a déclaré qu'il restait encore du chemin à parcourir avant que le Canada et ses alliés ne résolvent le problème du dumping, mais l'une des idées discutées est le concept d'un mécanisme alternatif de fixation des prix.

Le ministère américain de la défense prévoit de développer un programme d'estimation des prix et de prévision des approvisionnements en minerais critiques afin d'accroître la transparence du marché.

Wilkinson a déclaré que le Canada ne voulait pas se retrouver dans la même situation que l'Allemagne, qui dépendait de la Russie pour son gaz naturel bon marché.

"Nous devons trouver des moyens de développer les ressources en dehors de l'influence chinoise.

L'ambiance à la réunion de quatre jours de l'ACPE sera morose, car les mineurs sont ébranlés par la baisse de la demande et l'effondrement des prix. Les prix du lithium et du nickel ont chuté respectivement de plus de 70 % et de 40 % au cours de l'année écoulée, ce qui a contraint de nombreuses entreprises à réduire leur production et à supprimer des emplois.

L'indice S&P TSX Venture Metals and Mining est en baisse de 28 % d'une année sur l'autre.

Au Canada, qui abrite environ 40 % des sociétés minières cotées en bourse dans le monde, l'effondrement des prix des métaux de la batterie a eu un impact sur la capacité des sociétés à lever des fonds. Les sociétés minières canadiennes affirment que l'effondrement des matières premières, les défis macroéconomiques et l'examen plus approfondi des transactions étrangères par le gouvernement ont donné l'impression que le Canada n'est pas une destination aussi attrayante pour la formation de capital qu'il ne l'était quelques années auparavant.

"Je pense que le Canada a perdu de son éclat en ce qui concerne la formation de capital", a déclaré Dominique Barker, directeur financier de Lithium Royalty Corp, ajoutant que de meilleures alternatives politiques dans des pays tels que l'Australie les rendent plus attrayants pour les investisseurs.

La décision d'Ottawa, en 2022, d'obliger trois entreprises chinoises à se désinvestir de sociétés canadiennes cotées en bourse en invoquant des raisons de sécurité nationale a jeté une ombre sur les transactions entrantes dans le secteur minier.

"La décision (de demander aux entreprises chinoises de désinvestir) a dissipé ou réduit la capacité des transactions à se produire pendant une phase très active de collecte de fonds", a déclaré Ali Haji, PDG de ION Energy, une société d'exploration de lithium ayant un projet en Mongolie. (Reportage de Divya Rajagopal, édition de Denny Thomas et Josie Kao)