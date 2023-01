MISES À JOUR COMMERCIALES : Aquis en ligne avec l'objectif ; Bradda Head retarde ses résultats

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Aquis Exchange PLC - Société de services boursiers basée à Londres - S'attend à présenter un rendement pour l'exercice 2022 conforme aux attentes. Prévoit de faire "d'autres progrès au cours de 2023, et s'attend à continuer de réaliser des performances conformes aux attentes". Annoncera ses résultats financiers de 2022 le 30 mars.

----------

Argentex Group PLC - Fournisseur international de services de change basé à Londres pour les institutions, les entreprises et les particuliers fortunés - Pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre, prévoit un revenu de 41 millions de livres sterling, en hausse de 63% par rapport aux 25 millions de livres sterling de l'année précédente. Elle déclare que la demande des clients est restée forte au cours de la période, le nombre d'entreprises clientes effectuant des opérations de change ayant augmenté de 12 % pour atteindre 1 595, contre 1 424 l'année précédente. Par ailleurs, la directrice indépendante principale Lena Wilson quittera le conseil d'administration le 28 février, afin de consacrer plus de temps à ses autres intérêts commerciaux.

----------

Strix Group PLC - Société basée sur l'île de Man, spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de contrôles de sécurité pour bouilloires et autres composants et dispositifs impliquant le chauffage de l'eau - Déclare un bénéfice ajusté après impôts pour 2022 de 23 millions de GBP, en baisse par rapport aux 31,4 millions de GBP de l'année précédente. Déclare que l'incertitude en Chine est restée une préoccupation prédominante pour les marchés d'exportation au quatrième trimestre, mais s'attend à bénéficier de l'assouplissement des restrictions dans le pays. Elle ajoute qu'elle s'est engagée à redevenir génératrice de trésorerie au cours de la nouvelle année. La dette nette était de 87 millions GBP au 31 décembre.

----------

Skillcast Group PLC - Fournisseur de contenu et de technologie de conformité numérique basé à Londres - Prévoit un revenu pour 2022 de 9,8 millions GBP, soit 17% de plus que les 8,4 millions GBP de l'année précédente. L'augmentation du chiffre d'affaires est due à une forte croissance des revenus d'abonnement récurrents, en hausse de 26 % à 6,7 millions GBP contre 5,3 millions GBP l'année précédente. Les revenus des services professionnels étaient en ligne avec l'année précédente à 3,1 millions GBP. Au 31 décembre, la position de trésorerie nette du groupe était de 7,7 millions GBP, en baisse par rapport aux 7,9 millions GBP de l'année précédente. Les revenus récurrents annualisés ont augmenté de 16 % pour atteindre 6,7 millions GBP en décembre 2022, contre 5,8 millions GBP en décembre 2021. Skillcast attribue cette hausse à l'acquisition de nouveaux clients.

----------

Shanta Gold Ltd - Producteur, développeur et explorateur d'or basé à Londres et axé sur l'Afrique de l'Est - Donne une estimation actualisée des ressources minérales pour le projet West Kenya à 1,72 million d'onces d'or. Comprend une augmentation de 91% des ressources indiquées à 722 000 onces d'or, d'une teneur de 11,45 grammes par tonne. Les oxydes actuels pour Bushiangala et Isulu dans la catégorie indiquée contiennent 100 600 onces, d'une teneur de 10,44 grammes par tonne d'or, fournissant un flux de trésorerie potentiel à marge élevée pendant la future montée en puissance de la construction. Une mise à jour de l'estimation des ressources minérales est attendue en février.

----------

Critical Metals PLC - Véhicule d'investissement basé à Londres, axé sur l'Afrique, avec un accent sur le secteur des métaux critiques et stratégiques - Début de la production d'oxyde de cuivre au projet Molulu, une ancienne mine de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. L'actif devrait produire une quantité initiale de 120 000 tonnes de minerai d'oxyde de cuivre par an. Des actions d'optimisation de la production sont actuellement en cours, en vue d'augmenter la production de minerai de cuivre. Les premiers échantillons d'essai ont été prélevés sur l'anomalie de Cobalt central et sud et sont prêts à être envoyés au laboratoire pour une analyse indépendante.

----------

Xtract Resources PLC - Société de ressources, de développement et d'exploitation minière axée sur l'Australie et l'Afrique - Déclare que le développement se poursuit à Kakuyu, son projet de cuivre en Zambie. Elle a défini plusieurs cibles de cuivre à l'intérieur et autour de la fosse à ciel ouvert, qui, selon elle, proposent un potentiel d'extension de la minéralisation existante dans la fosse de l'actif. Sur le côté nord de Kakuyu Hill, une anomalie de cuivre dans le sol "substantielle" s'étendant sur une longueur d'est en ouest de 1,4 kilomètres a été définie. Des travaux sont actuellement en cours pour repousser la rampe d'accès existante à la fosse, afin d'exposer les extensions de minerai à plus haute teneur dans la fosse. La société recherche un appareil de forage pour tester les extensions potentielles de la minéralisation.

----------

Trinity Exploration & Production PLC - Société de production pétrolière axée sur Trinité-et-Tobago - Progrès des plans pour le puits Jacobin, qui, selon la société, sera le puits de pétrole terrestre le plus profond de la région de Palo Seco depuis plus de dix ans. Trinity prévoit un volume moyen de pétrole en place de 5,7 millions de barils, et un cas de hausse de plus de 10 millions de barils en place. Il ajoute qu'en cas de succès, la ressource a le potentiel d'améliorer les rendements économiques avec des multiples de rendement en espèces de 2,4 fois, par rapport aux opportunités de puits conventionnels avec des rendements de 1,4 fois.

----------

Molecular Energies PLC - Société de production de pétrole et de gaz centrée sur l'Argentine et les Etats-Unis - S'attend à ce que neuf reconversions de puits de production et une reconversion de puits d'injection commencent en février sur l'actif Rio Negro en Argentine. Dans la concession Puesto Gurdian à Salta, un workover et trois opérations de prélèvement sur des puits actuellement fermés devraient commencer la semaine prochaine. Elle ajoute que des "discussions avancées" sont en cours pour l'achat d'une unité mobile d'écouvillonnage montée sur camion pour ses actifs de Salta au deuxième trimestre, afin d'écouvillonner un certain nombre de puits fermés autrement inaccessibles.

----------

Bradda Head Lithium Ltd - Groupe de développement du lithium axé sur l'Amérique du Nord - Anticipe les résultats de son programme de forage sur la pegmatite de San Domingo ce trimestre, en raison des niveaux de demande exceptionnellement élevés dans les laboratoires d'analyse. Il note que les laboratoires aux Etats-Unis sont "étirés dans leur capacité", et la période des vacances a ajouté aux retards.

----------

First Class Metals PLC - Société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Identifie une tendance anomale en or et molybdène de plus de trois kilomètres de long au sud-est de l'occurrence historique de Dead Otter Lake. Les échantillons prélevés au hasard ont enregistré jusqu'à 19,6 grammes d'or par tonne le long de la tendance.

----------

HydrogenOne Capital Growth PLC - Fonds d'investissement dans l'hydrogène basé à Londres - Réalise un premier engagement d'investissement de 2,4 millions GBP dans le projet d'approvisionnement en hydrogène vert, Thierbach. Le projet Thierbach est un projet de développement pour la construction d'une usine de production d'hydrogène vert à l'échelle industrielle qui servira les clients des secteurs de l'énergie, du transport et de l'industrie en Allemagne.

----------

Guanajuato Silver Co Ltd - Producteur de métaux précieux au Mexique - Pour les trois mois au 31 décembre, rapporte une production "record" de 836 375 onces d'équivalent argent. Les récupérations moyennes d'argent de 87% continuent de dépasser les récupérations historiques. Le projet de résidus à pile sèche à El Cubo a également été lancé ; la société attend l'approbation réglementaire pour commencer la construction d'une installation qui augmenterait la capacité de stockage des résidus de 2,5 ans à 15 ans supplémentaires. Ajoute que tous les actifs miniers récemment acquis sont maintenant en production.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.