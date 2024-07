(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Critical Mineral Resources PLC - exploration et développement de métaux énergétiques propres au Maroc - signe une option exclusive pour acquérir le projet Igli, un projet d'argent et de cuivre à haute teneur dans la région de l'Anti-Atlas au Maroc. "L'option pour un actif aussi important représente une étape importante pour la société. Elle souligne sa dynamique considérable au Maroc, où elle est devenue le partenaire de choix pour les actifs de développement après avoir accumulé un vaste portefeuille marocain avec de multiples matières premières essentielles pour les économies occidentales et la transition énergétique", ajoute CMR. Les conditions de l'accord comprennent un paiement d'exclusivité de 12 000 USD et un paiement d'option de 80 000 USD accordant à CMR 14 mois à compter du 13 septembre pour conclure un accord d'achat de 90 % de l'actif pour 560 000 USD en espèces. Si l'option n'a pas été exercée dans les sept mois suivant le 13 septembre, la CMR devra payer une commission de maintien de l'option de 60 000 USD, afin de conserver l'option pendant sept mois supplémentaires. "Un paiement final de 150 000 USD est dû six mois après le paiement de 90 % en espèces, soit en espèces, soit en actions, à la discrétion du vendeur. CMR a le droit d'acquérir les derniers 10% du projet Igli pour 500 000 USD en espèces", ajoute le communiqué. Si l'on exclut le paiement de l'exclusivité, l'acquisition de 90 % coûtera au total 790 000 USD, et l'acquisition de la propriété exclusive 1,3 million USD. En outre, l'entreprise annonce qu'elle a levé 750 000 GBP par l'émission d'un emprunt convertible. La majeure partie de cette somme proviendra de Prism Group AG, un bureau d'investissement privé basé en Suisse et aux Émirats arabes unis. Enfin, elle annonce la nomination de Dominic Traynor au poste de président exécutif, alors qu'il occupait auparavant un rôle de non-exécutant. CMR déclare : "Cette nomination reflète l'implication accrue de Dominic dans la gestion stratégique et les affaires générales de CMR, qui continue à prendre un élan significatif dans la construction d'un portefeuille diversifié de projets marocains d'exploration et de développement de métaux de haute qualité".

Nostrum Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière indépendante axée sur le bassin de la mer Caspienne - Rapport de la personne compétente sur les champs de Stepnoy Leopard, dans lesquels elle détient une participation directe de 80 %. Les réserves brutes prouvées, probables et possibles s'élèvent à 174 millions de barils d'équivalent pétrole. "Le rapport de la personne compétente démontre la viabilité commerciale et le potentiel du développement de l'ensemble des champs de SL. En particulier, en tant que développement satellite des installations de traitement et de l'infrastructure d'exportation de Chinarevskoye, nous atteignons une efficacité maximale du capital qui sert à renforcer la robustesse économique des champs SL tout en augmentant notre empreinte opérationnelle ", a déclaré Arfan Khan, président-directeur général de la société.

Tufton Oceanic Assets Ltd - Société d'investissement basée à Guernesey, Angleterre, spécialisée dans les navires commerciaux de seconde main - Remettra 31,5 millions USD aux actionnaires par le biais d'un rachat obligatoire de 20,3 millions d'actions. Le rachat se fera au prix de 1,55 USD par action, soit sa valeur nette d'inventaire au 30 juin.

Seeen PLC - Société de médias sociaux et de technologie basée à Londres - Levée de fonds supplémentaire de 45 000 GBP par souscription auprès de "certains investisseurs existants". Les conditions d'investissement sont les mêmes que celles de la levée de fonds de mai, qui a permis de lever 763 000 GBP à 3 pence l'action.

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs basé à Sydney et fournisseur de financement de litiges - déclare que l'année qui s'est terminée le 30 juin a été "une nouvelle fois couronnée de succès". Les réalisations de l'exercice 2024 s'élèvent à 56 millions de dollars australiens, soit environ 29,9 millions de livres sterling. Les réalisations de la nouvelle année financière s'élèvent à ce jour à 12,5 millions de dollars australiens. "La durée moyenne des affaires conclues au cours de l'exercice 24 était de 45 mois - légèrement plus longue que notre prévision générale de 36-42 mois, qui reste inchangée. Cela reflète en grande partie les retards liés à Covid que nous avons communiqués précédemment et qui ont eu un impact sur plusieurs des investissements qui ont été conclus au cours de la période. Il est important de noter que ce délai prolongé n'a pas eu d'impact négatif sur la performance des investissements", précise LCM. "Nous continuons à investir dans ce que nous pensons être les réclamations juridiques de la plus haute qualité, en collaborant avec des cabinets d'avocats et des avocats de premier plan sur nos marchés respectifs." LCM prévoit de déclarer de nouveaux engagements pour l'année qui vient de s'achever, supérieurs à 250 millions de dollars australiens, contre 176 millions de dollars australiens pour l'exercice 2023.

DCI Advisors Ltd - Investisseur basé aux Îles Vierges britanniques, spécialisé dans le secteur des complexes hôteliers de luxe - Conclut un accord de prêt de 350 000 euros avec Discover Investment Co pour fournir à DCI un fonds de roulement supplémentaire. "Discover Investment] a précédemment conclu un accord de prêt avec la société pour un montant de 350 000 euros en mai 2023. À ce jour, la société a reçu 13 prêts de différents actionnaires pour un montant total d'environ 3,46 millions d'euros", ajoute DCI. Les six premiers prêts avaient des conditions identiques et un taux d'intérêt de 12 mois de 12 %. DCI explique : "Les prêts d'actionnaires accordés après septembre 2023 ont des conditions identiques aux prêts précédents, sauf qu'il n'y a pas de droit de remboursement anticipé par la société et qu'ils auront donc une durée de 12 mois. La société a l'intention de rembourser tous les prêts d'actionnaires en cours à partir du produit de la vente des actifs de la société".

Nightcap PLC - Exploitant de bars londoniens - Les actionnaires approuvent l'annulation de l'AIM lors de l'assemblée générale et soutiennent le réenregistrement en tant que société privée à responsabilité limitée. En juin, Nightcap a proposé de sortir de l'AIM, estimant que "l'évaluation actuelle du marché public ne reflète pas le potentiel sous-jacent de notre entreprise".

ProVen Growth & Income VCT PLC, Proven VCT PLC - venture capital trusts - ProVen Growth indique que la valeur nette d'inventaire par action au 31 mai s'élève à 54,7 pence, inchangée par rapport à la fin février. La valeur nette d'inventaire par action de ProVen VCT augmente de 0,6% à 65,6 pence, contre 65,2 pence.

