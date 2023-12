Crocs, Inc. a annoncé que John Replogle et Neeraj Tolmare ont tous deux été nommés à son conseil d'administration, avec effet au 1er janvier 2024. Les deux nouveaux membres apporteront au conseil d'administration de Crocs de nouvelles compétences et une vaste expérience de la création de marques dans des entreprises tournées vers le consommateur. M. Replogle a occupé pendant des décennies des postes de direction au niveau mondial dans de grandes marques de consommation telles que Seventh Generation, Inc, Burt's Bees, Inc, la division Skin Care d'Unilever et Diageo, Plc.

Il est actuellement membre du conseil d'administration de deux entreprises publiques (Grove Collaborative, Inc. et Wolfspeed, Inc.) et a précédemment siégé au conseil d'administration de l'entreprise publique Sealy Corporation. M. Replogle est également partenaire fondateur de One Better Ventures, LLC, une société de capital-risque qui investit dans des entreprises centrées sur le consommateur qui ont un impact positif sur le monde. M. Tolmare a plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes technologiques et d'initiatives de transformation numérique dans divers secteurs.

Il occupe actuellement le poste de Global Chief Information Officer pour The Coca-Cola Company, où il a constitué et dirigé des équipes chargées de moderniser un réseau et une infrastructure hérités du passé et d'améliorer la maturité technologique globale de l'organisation. Il est également membre du conseil d'administration de la Morehouse School of Medicine d'Atlanta et du Georgia Tech Research Institute, Center for Development and Application of Internet of Things. Avant d'occuper son poste actuel, M. Tolmare a travaillé dans des entreprises figurant au classement Fortune 50, telles que HP Inc. et Cisco Systems, ainsi que dans des start-ups comme Palm Inc. Dans ces entreprises, il a occupé divers postes pour diriger les fonctions mondiales de technologie, de données et de commerce électronique afin de soutenir la croissance à deux chiffres de leurs activités en ligne.

M. Replogle a commencé sa carrière au Boston Consulting Group et est diplômé de la Harvard Business School et du Dartmouth College. M. Replogle a été administrateur de Sealy Corporation de 2010 à 2013. Compte tenu de son leadership et de son expertise dans ce domaine, M. Replogle rejoindra le comité directeur du conseil d'administration pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

M. Tolmare est diplômé de la Booth School of Business de l'université de Chicago, de la South Dakota School of Mines & Technology et du College of Engineering de Pune, en Inde. Il a commencé sa carrière en travaillant pour des marques emblématiques telles que Palm, Flip Video et Linksys, où il a dirigé les unités de marketing en ligne et de commerce électronique. M. Tolmare rejoindra dans un premier temps le comité d'audit du conseil d'administration.