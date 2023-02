Croda International achète Solus Biotech pour 232 millions de GBP

(Alliance News) - Croda International PLC a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acheter la société sud-coréenne Solus Biotech, spécialisée dans les actifs de beauté issus de la biotechnologie, pour un montant de 350 milliards de KRW, soit environ 232 millions de GBP.

Le fabricant de produits chimiques basé dans le Yorkshire (Angleterre), qui fait partie de l'indice FTSE-100, a déclaré qu'il achèterait Solus Biotech à Solus Advanced Materials, sans dette et sans liquidités.

"Solus est un fournisseur de premier plan de céramides en poudre d'origine naturelle, un marché mondial à forte croissance avec un potentiel supplémentaire d'extension aux céramides formulées", a noté Croda.

L'achat permettra à Croda d'accéder aux technologies de céramides et de phospholipides de Solus, ainsi qu'à ses capacités croissantes en matière de rétinol naturel. Croda a ajouté que l'acquisition renforcera son exposition aux "segments de prestige ciblés" ainsi que ses capacités de fabrication en Asie.

L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, a-t-elle noté.

Le directeur général Steve Foots a déclaré : "Il s'agit d'une opération stratégique pour Croda, qui consolide notre position de leader mondial dans la fourniture d'actifs naturels durables pour les soins personnels à travers trois plateformes technologiques essentielles : les peptides, les céramides et le rétinol. Elle renforce considérablement nos capacités en matière de biotechnologie durable et ajoute une installation de fabrication et d'innovation en Asie du Nord, offrant un tremplin vers les marchés haut de gamme en Asie et au-delà."

Les actions de Croda ont augmenté de 0,3 % à 7 242,00 pence chacune à Londres tôt lundi.

Par Sophie Rose ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.