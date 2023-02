Croda International augmente son dividende pour l'ensemble de l'année en raison d'une hausse des bénéfices.

(Alliance News) - Croda International PLC a fait état mardi d'une forte croissance annuelle des ventes et des bénéfices, tout en augmentant son dividende total de 8,0 %.

Le fabricant de produits chimiques basé dans le Yorkshire, en Angleterre, a déclaré que les ventes ont augmenté de 11% en glissement annuel pour atteindre 2,09 milliards de livres sterling en 2022, contre 1,89 milliard de livres sterling un an plus tôt. Les ventes à taux de change constant ont augmenté de 5,0 %, grâce à "sa capacité à récupérer l'inflation des coûts des intrants, avec un panorama des prix en hausse de 24 %."

Le bénéfice avant impôt a bondi de 90 %, passant de 411,5 millions de GBP à 780,0 millions de GBP, tandis que le bénéfice de base par action a bondi à 465,8 pence, contre 230,0 pence un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt ajusté a augmenté de 11 %, passant de 445,2 millions de GBP à 496,1 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 10 %, passant de 468,6 millions de GBP l'année précédente à 515,1 millions de GBP, dépassant pour la première fois les 500 millions de GBP.

Dans le secteur des produits de consommation, la société a noté une baisse des volumes et des marges au second semestre, en raison du déstockage et des contraintes d'approvisionnement.

Dans le secteur des sciences de la vie, la protection des cultures a enregistré de bons résultats, son pipeline "étendu" de systèmes d'administration non-Covid ayant stimulé la croissance de Pharma, ce qui a permis de compenser la baisse des systèmes lipidiques pour les applications Covid-19.

Steve Foots, directeur général, a déclaré : "Pour la première fois, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards GBP et un bénéfice d'exploitation ajusté de 500 millions GBP, ce qui reflète les progrès réalisés dans tous les domaines de notre activité. Les produits de consommation sont de plus en plus résistants, soutenus par une croissance encourageante de notre activité F&F, tandis que les sciences de la vie se sont appuyées sur une année précédente exceptionnelle, avec un pipeline de projets passionnants dans le secteur pharmaceutique et une performance remarquable dans le secteur de la protection des cultures."

La société a également fait état de solides performances en Asie, en Europe de l'Ouest et en Amérique latine, à l'exception de l'Amérique du Nord, où l'activité Soins aux consommateurs a subi "l'impact négatif d'un important déstockage chez les clients, les clients américains étant particulièrement touchés par la baisse des exportations vers la Chine à la suite de lockdowns".

Croda a augmenté son dividende annuel de 8,0 % à 108,0 pence par action, contre 100,0 pence un an auparavant.

À l'horizon 2023, l'entreprise se négocie conformément aux attentes et s'attend à ce que le déstockage prenne fin au cours du premier semestre. Elle s'attend à ce que sa performance soit pondérée vers le second semestre.

Les actions Croda étaient en baisse de 3,7 % à 6 672 pence chacune mardi matin à Londres.

