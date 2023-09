(Alliance News) - Croda International PLC a annoncé vendredi qu'elle avait engagé Danuta Gray en tant que directrice non exécutive et présidente désignée pour succéder à Anita Frew.

La société chimique basée dans le Yorkshire, en Angleterre, a déclaré que Mme Gray rejoindra le conseil d'administration à partir du 1er février de l'année prochaine, succédant à Mme Frew en tant que présidente à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la société, le 24 avril.

M. Frew se retirera alors du conseil d'administration après neuf ans de présidence, a précisé M. Croda.

M. Croda a souligné que M. Gray avait occupé, au cours des dix-neuf dernières années, des postes au sein de conseils d'administration de sociétés cotées au FTSE 100 et au FTSE 250, dans divers secteurs d'activité.

M. Gray est actuellement président de Direct Line Insurance Group PLC et administrateur non exécutif de Burberry Group PLC, a précisé M. Croda.

Ces fonctions s'ajoutent à une "vaste" expérience des conseils d'administration de sociétés cotées non exécutives. Le Croda a noté que M. Gray était auparavant président de St Modwen Property PLC et qu'il a siégé aux conseils d'administration d'Aldermore Bank PLC, d'Old Mutual Ltd, de PageGroup PLC, de Flutter Entertainment PLC's Paddy Power et d'Aer Lingus.

Mme Gray a également été membre non exécutif du conseil d'administration du ministère britannique de la défense, a déclaré M. Croda.

"Danuta est une administratrice non exécutive et une présidente très expérimentée, qui possède une connaissance approfondie de la croissance des entreprises de haute technologie et des entreprises axées sur les consommateurs sur les marchés internationaux", a déclaré Jacqui Ferguson, directrice indépendante principale de Croda.

Le nouveau président désigné, M. Gray, a commenté l'événement : "Avec ses employés talentueux, sa culture positive et son portefeuille recentré, Croda a un avenir passionnant, et je me réjouis de travailler avec l'équipe de Croda pour saisir les opportunités qui s'offrent à nous."

Les actions de Croda sont restées stables à 4 881,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

