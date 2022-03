Le bénéfice annuel de Croda bondit grâce à l'augmentation des ventes dans le secteur des sciences de la vie

(Reuters) - Le groupe britannique de chimie de spécialité Croda a annoncé mardi un bond de 48% de son bénéfice annuel, aidé par la forte croissance de sa division sciences de la vie et un rebond de la demande de cosmétiques, qui a soutenu son unité de soins personnels.

La société, qui compte Unilever et Procter & Gamble parmi ses clients, a déclaré que le bénéfice ajusté avant impôts pour l'exercice clos le 31 décembre a atteint 445,2 millions de livres (598 millions de dollars), contre 300,6 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,7445 livre)