Croda International Plc figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits chimiques de spécialités. Le CA par marché se répartit comme suit : - produits de soins, de santé et de performances (93,9%) : lipides et tensioactifs, huiles concentrées en acides gras essentiels Omega-3 et -6, dérivés de protéines, dérivés de lanolines, émulsionnants, détergents, additifs, etc. destinés à la fabrication de produits de soins de la personne, de produits cosmétiques, de produits d'entretien domestique, de produits de protection des cultures, de produits d'assainissement des eaux, etc. ; - produits de spécialités industrielles (6,1%) : produits oléochimiques, additifs pour polymères, amides d'acides gras, lubrifiants, etc. utilisés par les industries de fabrication de matières plastiques, de caoutchouc, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen orient-Afrique (43,7%), Amérique du Nord (26,1%) Asie-Pacifique (22%) et Amérique Latine (8,2%).

Secteur Chimie de spécialité