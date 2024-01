Croma Security Solutions Group plc est un fournisseur de services de sécurité basé au Royaume-Uni. Les divisions de la société comprennent Croma Systems, Croma Biometrics et Croma Locksmiths. La division Croma Systems propose une gamme de solutions de sécurité électronique, notamment des alarmes anti-intrusion et des systèmes de surveillance, des systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et des alarmes incendie, ainsi que des systèmes de contrôle d'accès et d'entrée. La division Croma Biometrics propose des logiciels de gestion d'identité et des logiciels personnalisés, dont FASTVEIN, un système biométrique qui offre une sécurité et une précision équivalentes à celles du balayage de l'iris. La division Croma Locksmiths s'occupe de serrurerie, de ferronnerie et de sécurité.