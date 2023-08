Crompton Greaves Consumer Electricals Limited est une entreprise indienne spécialisée dans les produits électriques grand public. La société opère à travers deux segments : Les biens de consommation durables (ECD) et l'éclairage. Elle fabrique et distribue une gamme de produits de consommation allant des ventilateurs, pompes et appareils ménagers dans le segment ECD et une gamme complète de produits d'éclairage. Son portefeuille de produits comprend des ventilateurs de plafond, des ventilateurs de table, des ventilateurs sur pied, des ventilateurs muraux, des ventilateurs de ventilation, des ventilateurs d'extraction à usage intensif, des circulateurs d'air, des ventilateurs industriels, des pompes résidentielles, des pompes agricoles, des pompes solaires, des pompes spécialisées, des chauffe-eau, des refroidisseurs d'air, des broyeurs de mélange, des fers à repasser, des lampes à diodes électroluminescentes (LED), des lattes LED, des panneaux LED, des lampadaires et des projecteurs LED, des lampes à incandescence, des lampes fluorescentes compactes, des éclairages intérieurs et architecturaux et des lampes tubulaires fluorescentes. La société commercialise ses produits sous la marque Crompton en Inde. Ses sites de fabrication comprennent Goa, Vadodara, Ahmednagar et Baddi.

Secteur Appareils électroniques