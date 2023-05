L'entreprise indienne Atomberg Technologies lève 86 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau financement

"Avec cette levée de fonds, nous nous concentrons sur le développement de produits et l'amélioration de notre gamme de produits", a déclaré Manoj Meena, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Atomberg n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters de commenter sa valorisation actuelle.

Trifecta Capital, ainsi que les investisseurs existants Jungle Ventures Pte Ltd et Inflexor Ventures LLP, ont également participé au tour de table de la série C par le biais d'une combinaison d'émissions primaires et secondaires, a déclaré la société.

Atomberg, qui est en concurrence avec Havells India Ltd et Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd dans son principal produit - les ventilateurs - a atteint un revenu record de 1 milliard de roupies (12,23 millions de dollars) en mars, a déclaré Arindam Paul, directeur général des affaires, dans un tweet.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)