Cromwell Property Group est un investisseur immobilier et un gestionnaire de fonds. La société opère à travers trois segments : Gestion de fonds et d'actifs, Co-investissements et Portefeuille d'investissement. Le secteur de la gestion de fonds représente les activités liées à l'établissement et à la gestion de fonds externes pour les investisseurs institutionnels et de détail. La gestion d'actifs comprend la gestion de biens et d'installations, la location, la gestion de projets et les activités liées au développement. Le segment des co-investissements comprend des participations dans des portefeuilles d'investissement immobilier en Pologne (CPRF) et en Italie (CIULF), le Cromwell European Real Estate Investment Trust (CEREIT), et d'autres véhicules d'investissement. Le secteur du portefeuille d'investissement comprend la propriété d'immeubles de placement situés en Australie. Son activité de gestion de fonds de gros travaille avec un éventail d'investisseurs institutionnels mondiaux, de fonds d'investissement privés, de fonds souverains, de banques et d'autres partenaires financiers d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord.

Secteur Développement et opérations immobilières