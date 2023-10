CropEnergies AG est un fabricant allemand de bioéthanol à partir de céréales et de betteraves à sucre. En tant que sous-produit du bioéthanol, la société produit également divers produits alimentaires et d'alimentation animale, tels que ProtiWanze, un aliment protéique liquide pour l'alimentation des ruminants et des porcs, ainsi qu'un aliment protéique sec de haute qualité produit par séchage et, dans certains cas, par granulation. En outre, la société produit également de l'alcool neutre pour les industries des boissons, de l'alimentation, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques, ainsi que pour des applications industrielles, telles que la production de liquide lave-glace et de désinfectants. La société exploite des installations de production en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en France, et possède des bureaux commerciaux au Brésil, au Chili et aux États-Unis.

Secteur Carburants renouvelables