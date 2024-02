CrossFirst Bankshares, Inc. est une société holding bancaire pour CrossFirst Bank (la Banque). La banque offre une gamme complète de services financiers aux entreprises, aux propriétaires d'entreprises, aux professionnels et à leurs réseaux personnels par l'intermédiaire de ses bureaux situés dans le Kansas, le Missouri, l'Oklahoma, le Texas, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. La banque opère en tant que banque régionale, qui fournit des produits de dépôt et de prêt aux clients commerciaux et aux consommateurs. En plus de ses succursales, elle propose également des solutions de banque privée et de banque commerciale. Elle se concentre sur diverses catégories de prêts, notamment les prêts commerciaux, les prêts immobiliers commerciaux, les prêts à la construction et au développement, les prêts immobiliers multifamiliaux, les prêts à l'énergie et les prêts à la consommation. Elle propose des produits bancaires de dépôt, notamment des comptes chèques et des comptes d'épargne pour les particuliers et les entreprises, des services bancaires internationaux, des services de gestion de trésorerie, des comptes d'ordres de retrait négociables, l'accès à des guichets automatiques et des services bancaires mobiles.

Secteur Banques