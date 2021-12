Crossject : Invest Securities réduit sa cible, reste à achat

Tout en abaissant mécaniquement son objectif de cours de 4,3 à 4,1 euros sur Crossject, Invest Securities réitère son opinion 'achat' 'avec une situation financière renforcée et en ligne de mire, l'attribution de l'appel d'offres de la BARDA'.



Le bureau d'études rappelle que le groupe a annoncé mercredi après Bourse un plan de financement d'un montant total de 11,4 millions d'euros, opération qui 'renforce la marge de manoeuvre de la société qui souffrait d'une visibilité financière très faible'.



'Ce plan devrait permettre de poursuivre les développements cliniques et sécuriser l'outil industriel', juge Invest Securities, qui intègre l'opération ainsi que l'impact dilutif associé dans sa valorisation.



