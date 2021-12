Crossject : Nouveau financement

Comme prévu, le groupe a annoncé l’émission pour 7,5m€ d’obligations convertibles (coupon zéro, émises à 92% de leur valeur nominale et arrivant à échéance le 31 décembre 2024), dont 1,5m€ par Gemmes Venture, son principal actionnaire, et un certain nombre d’autres investisseurs qualifiés. Le prix de conversion sera égal au montant le plus bas entre 3,30€ et 92% d’un cours de bourse moyen pondéré de l’action Crossject précédant la notification de conversion. Le groupe a par ailleurs annoncé l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) au profit de l’ensemble de ses actionnaires existants (au 31 décembre 2021), 20 BSA permettant d’obtenir 1 action au prix d’exercice de 3,0€ entre le 12 janvier et le 30 juin 2022. L’opération pourrait conduire à l’émission de 1,3m d’actions et renforcer les fonds propres de 3,9m€.

Au total (soit en tenant compte des obligations convertibles), le groupe pourrait lever jusqu’à 11,5m€ en 2022 (auxquels s’ajouteront les éventuels revenus des licences et subventions), un niveau qui devrait être suffisant pour couvrir les besoins durant l’exercice à venir.

Au-delà de 2022, l’incertitude est plus importante. Il est en effet encore trop tôt pour anticiper les possibles entrées de trésorerie de l’an prochain. Cependant, nous considérons qu’il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle, l’opération sécurisant 2022 et démontrant une nouvelle fois la confiance des principaux actionnaires du groupe.