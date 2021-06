Crossject : Encore une autre bonne nouvelle pour le groupe

Un appel d’offres pour la fourniture d’auto-injecteurs de Midazolam (entre autres dans le domaine de l’épilepsie) vient d’être lancé par le Barda, comme prévu, même si le processus a pris plus de temps que prévu.

Pour rappel, le Barda est l’acronyme de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, en charge des autorisations de mise sur le marché. Il s’agit du bureau du département américain de la santé et des services sociaux responsable de l’acquisition et du développement de contre-mesures médicales, principalement contre le bioterrorisme, y compris les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que la grippe pandémique et les maladies émergentes.

Cette nouvelle est clairement positive pour Crossject (après l’accord de licence conclu avec Eton Pharmaceuticals annoncé plus tôt dans la semaine), car elle devrait démontrer les mérites du dispositif d’injection Zeneo de Crossject.

Bien entendu, nous attendons une réaction positive du marché. Notons que nous prévoyons jusqu’à présent qu’environ 1,5 millions d’auto-injecteurs de Midazolam seront vendus d’ici 2026 (au niveau mondial) avec une probabilité de 50%. Les nouvelles d’aujourd’hui peuvent bien sûr aider le groupe à atteindre un tel objectif.