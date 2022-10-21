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    ALCJ   FR0011716265

CROSSJECT

(ALCJ)
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Crossject : Document AMF CP. 2022DD867720

21/10/2022 | 18:10
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2022DD867720

21 octobre 2022

FR0011716265 - DD153822

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Olivier GIRE, Directeur Specialty Pharma

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CROSSJECT

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.7000 Euro

VOLUME : 1 276.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.7000 Euro

VOLUME : 1 276.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 octobre 2022

COMMENTAIRES :

exercice DPS à titre irréductible

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Crossject SA published this content on 21 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2022 16:09:10 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 - - -
Dette nette 2022 24,9 M 24,4 M -
PER 2022 -11,5x
Rendement 2022 -
Capitalisation 101 M 99,5 M -
VE / CA 2022 129x
VE / CA 2023 7,85x
Nbr Employés 96
Flottant 75,9%
Graphique CROSSJECT
Durée : Période :
Crossject : Graphique analyse technique Crossject | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CROSSJECT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,55 €
Objectif de cours Moyen 6,40 €
Ecart / Objectif Moyen 80,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Alexandre CEO & Head-Research & Development
Philippe Monnot Chairman-Supervisory Board
Eric Nemeth Member-Supervisory Board
Jean-Francois Loumeau Member-Supervisory board
Yannick Plétan Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CROSSJECT24.39%99
ABBOTT LABORATORIES-32.35%166 734
MEDTRONIC PLC-20.30%109 589
STRYKER CORPORATION-19.81%81 127
BECTON, DICKINSON AND COMPANY-8.26%63 479
DEXCOM, INC.-29.71%37 044