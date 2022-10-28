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    ALCJ   FR0011716265

CROSSJECT

(ALCJ)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 28/10/2022
3.565 EUR   -6.55%
18:24Crossject : Document AMF CP. 2022DD868925
PU
26/10Crossject : Très vif succès de l'augmentation de capital d'un montant de 4,09 M Demande supérieure à 12 M
PU
26/10Très vif succès de l'augmentation de capital d'un montant de 4,09 M - Demande supérieure à 12 M
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Crossject : Document AMF CP. 2022DD868925

28/10/2022 | 18:24
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2022DD868925

28 octobre 2022

FR0011716265 - DD153906

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Patrick ALEXANDRE, Président du Rirectoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CROSSJECT

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.7000 Euro

VOLUME : 652.0000

PRIX UNITAIRE : 2.7000 Euro

VOLUME : 1 189.0000

PRIX UNITAIRE : 2.7000 Euro

VOLUME : 97.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.7000 Euro

VOLUME : 1 938.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Titres livrés le 28/10/2022 suite à l'augmentation de capital avec maintien de DPS..

Acquisition via divers vecteur (nominatif, PEA et compte titre de mon épouse).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Crossject SA published this content on 28 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 October 2022 16:23:03 UTC.


© Publicnow 2022
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PER 2022 -12,4x
Rendement 2022 -
Capitalisation 109 M 109 M -
VE / CA 2022 137x
VE / CA 2023 8,31x
Nbr Employés 96
Flottant 75,9%
Graphique CROSSJECT
Durée : Période :
Crossject : Graphique analyse technique Crossject | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CROSSJECT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,82 €
Objectif de cours Moyen 6,40 €
Ecart / Objectif Moyen 67,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Alexandre CEO & Head-Research & Development
Philippe Monnot Chairman-Supervisory Board
Eric Nemeth Member-Supervisory Board
Jean-Francois Loumeau Member-Supervisory board
Yannick Plétan Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CROSSJECT33.86%109
ABBOTT LABORATORIES-31.13%169 746
MEDTRONIC PLC-17.48%113 736
STRYKER CORPORATION-14.64%86 363
BECTON, DICKINSON AND COMPANY-5.94%65 929
DEXCOM, INC.-24.57%39 749