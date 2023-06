Crossject - Nomination de Daniel Teper au Conseil de Surveillance de Crossject / Renforcement des compétences afin d'accompagner la transition US

Communiqué de Presse

Dijon, le 1er juin 2023 à 18h30

Nomination de Daniel Teper au Conseil de Surveillance de Crossject

Renforcement des compétences afin d’accompagner la transition US





CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence (épilepsie, choc allergique, overdose, crise d’asthme, insuffisance surrénalienne…), a décidé de soumettre la nomination de Daniel Teper au sein de son Conseil de Surveillance, en qualité d’administrateur à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 7 juin 2023.

Titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'Université Paris Saclay et d'un Master of Business Administration de l'INSEAD, Daniel Teper est un leader de l'industrie pharmaceutique et un entrepreneur basé aux États-Unis, possédant une solide expérience dans les domaines de la commercialisation, des marchés financiers, de la stratégie et du développement. Sa nomination intervient à un moment clé pour la société, alors qu’elle se prépare à organiser sa transition en tant que laboratoire spécialisé en pharmacie aux États-Unis.

Il a débuté sa carrière dans l’industrie pharmaceutique chez Novartis au siège à Bâle, où il a rapidement acquis des responsabilités croissantes dans les domaines de la vente, du marketing et du développement de nouveaux produits aux États-Unis.

Après son retour en Europe, il a occupé les postes de Directeur du Marketing et des Ventes chez les Laboratoires Glaxo, puis de Directeur des Opérations chez les Laboratoires Delagrange, qui ont ensuite été acquis par Synthelabo (aujourd'hui Sanofi). Par la suite, M. Teper a créé, développé et vendu l'une des premières sociétés de pharmacie spécialisée en France, Wintec Pharma.

En tant que Global Partner chez EuroRSCG Havas Santé, M. Teper a conseillé de grands groupes pharmaceutiques dans le lancement de plusieurs médicaments de renommée mondiale. Il a également occupé le poste de Partner à New York chez ISO Healthcare Consulting (Deloitte) avant de lancer et de diriger le bureau nord-américain de Bionest Partners (Accenture). En outre, M. Teper a créé, dirigé et coté au NASDAQ une société appelée Immune Pharmaceuticals, et il occupe actuellement le poste de CEO chez Cytovia Therapeutics.

« Grâce à sa formation et à son expérience, Daniel Teper va apporter son expertise et sa vision stratégique à notre entreprise. Sa connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique notamment aux Etats-Unis, sa maîtrise des marchés financiers et son expérience en matière de développement et de commercialisation de produits constitueront des atouts précieux dans notre transition vers le marché américain en tant que laboratoire spécialisé. » commente Patrick Alexandre, Président du Directoire.

Pour Philippe Monnot, Président du Conseil de Surveillance, « cette nomination va renforcer notre entreprise et nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance en contribuant notamment au succès de ZENEO® aux États-Unis . Nous souhaitons à Daniel chaleureusement la bienvenue et sommes impatients de bénéficier de sa contribution et de son leadership éclairés ».

Contacts

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

AELIUM

Madina Tall +33 (0) 1 75 77 54 67

crossject@aelium.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)6 12 52 53 15

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)6 09 96 51 70

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthme…

Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.

Pièce jointe