Nous avons substantiellement révisé notre modèle sur Crossject, incluant en particulier : 1- de nouvelles hypothèses concernant le calendrier, les volumes et les prix pour les différentes NTE (Nouvelles Entités Thérapeutiques) à lancer en FY25-28, qui sont moins optimistes qu'auparavant. 2- la dilution de la dernière augmentation de capital (8m€ à 1,848€ par action), 3- des hypothèses légèrement plus conservatrices concernant les besoins en fonds de roulement de l'entreprise dans les prochaines années et 4- le financement de 6,9m€ du gouvernement français, dans le cadre du plan d'innovation France 2030 annoncé la semaine dernière. En fin de compte, notre objectif de prix ressort nettement à la baisse mais laisse encore une large marge pour permettre à l'action de surperformer.

Notre BPA diminue avec la révision à la baisse de nos prévisions principalement basée (entre autres) sur une approche plus conservatrice du calendrier des lancements sur le marché des NTE du groupe (voir également la section Prix Cible).

Notre évaluation de la NAV, basée sur les multiples de revenus futurs, diminue en raison de la révision de nos prévisions (calendrier des lancements sur le marché, besoins en fonds de roulement...). Voir également la section Prix Cible pour plus de détails.

Notre évaluation DCF diminue en raison de la révision de nos prévisions (calendrier des lancements sur le marché, augmentation de capital, besoins en fonds de roulement). Voir également la section Prix Cible pour plus de détails.