Nous saluons le lancement d’une augmentation de capital d’environ €8m visant à sécuriser les besoins du groupe jusqu’à l’obtention de l’Autorisation d’Utilisation d’Urgence (EUA), au cours du Q125 selon le management. Elle permettra au management de disposer d’une marge de manœuvre et d’apaiser les craintes des investisseurs dans un contexte où le financement du développement de Zepizure n’était pas clair au-delà de septembre 2024.

Le nombre total d’actions nouvelles atteindrait 4,33m avec une valeur nominale de €0,1, soit une augmentation de capital de €0,433m avec une prime d’émission de €7,56m. 17 actions anciennes permettront d’acquérir 2 actions nouvelles au prix de €1,848, soit une décote de 10 % par rapport au cours du 30 avril et de 23 % par rapport au cours moyen des 30 derniers jours. Au bout du compte, le nouveau nombre d’actions atteindrait 41,1m.

La période de souscription s’étend du 16 au 30 mai 2024, les droits de souscription étant cotés entre le 14 et le 28 mai et le résultat final de l’augmentation de capital annoncé le 4 juin.

Au total, Crossject lèverait €8m, principalement pour financer le lancement de Zepizure aux Etats-Unis (€6m) et les coûts de développement d’autres NTE (Hydrocortisone et Adrénaline).

Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de cette décision :

- Elle résout la question du financement, le groupe ayant fait savoir qu’il n’était financé que jusqu’en septembre 2024, ce qui constituait évidemment une préoccupation majeure pour les investisseurs.

- Gemmes Venture, le principal actionnaire du groupe avec 24,48%, s’est engagé à souscrire jusqu’à €6m de l’augmentation de capital (soit 75%) et a le droit de souscrire à 100% de l’offre. Il s’agit là d’un signe clair de confiance de la part de cet actionnaire, qui ne peut que plaire au marché.

- Cet outil de financement est potentiellement beaucoup moins dilutif que le précédent (70 obligations amortissables convertibles en actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 000 euros, pour un montant de €7m pouvant conduire à l’émission de 7,8m d’actions). Elle n’augmente pas non plus, par définition, la dette nette du groupe et ne porte pas d’intérêt contrairement au coupon de 7,5 % des obligations.

- Elle évite également au groupe de recourir à de telles obligations que les investisseurs ont tendance à fuir, avec un certain nombre d’exemples où les prix des actions sont restés sous pression pendant une période parfois très longue.

- Elle permettra de financer les besoins de la société jusqu’à l’obtention de l’autorisation de l’EUA (encore une fois au cours du Q125 selon la direction), ainsi que le financement déjà fourni par BARDA.