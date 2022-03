Crossject : Résultats annuels 2021 Premiers dépôts d'AMM attendus en 2023

Communiqué de Presse Résultats annuels 2021 Premiers dépôts d'AMM attendus en 2023 Dijon, le 24 mars 2022 CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d'urgence, annonce ses résultats annuels 2021 et fait le point sur son activité. Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : « L'année 2021 a été une année clé marquée par de nombreuses avancées. Ainsi, la signature de l'accord de licence sur ZENEO® Hydrocortisone pour la zone Etats-Uniset Canada témoigne de l'intérêt pour ZENEO® sur des territoires stratégiques. La qualité de notre outil de production a par ailleurs permis la libération des lots nécessaires aux activités pour la constitution des dossiers de dépôt d'AMM dans le respect de nos feuilles de route et de la réglementation BPFErreur ! Signet non défini.. Les premiers volontaires pour l'étude de bioéquivalence de ZENEO® Midazolam recevront les injections au deuxième trimestre 2022. Toutes nos équipes sont concentrées sur 2023, date estimée pour le dépôt de la demande d'AMM pour deux de nos produits prioritaires, ZENEO® Midazolam et ZENEO® Hydrocortisone. Portées par l'ambition de sauver des vies en moins d'une minute après le déclenchement d'une crise, nos équipes déploient un investissement sans faille et je les en remercie. » Point sur l'activité ZENEO® Midazolam et ZENEO® Hydrocortisone en bonne voie pour un dépôt d'AMM en 2023 La production des lots nécessaires aux dossiers de dépôt des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) a avancé de manière satisfaisante sur les trois médicaments prioritaires du portefeuille de Crossject. Si ces conditions se poursuivent, Crossject envisage le dépôt des dossiers d'AMM sur les territoires américain et européen en 2023 pour ZENEO® Midazolam et ZENEO® Hydrocortisone. 1

La conformité du lot clinique de ZENEO® Midazolam, en décembre dernier, a ouvert la voie au lancement de l'ensemble des activités nécessaires en amont de l'étude de bioéquivalence : codification des produits, export chez le CRO1 (prestataire clinique) réalisant l'étude, recrutement des volontaires entrant dans les critères d'inclusion et préparation de toute la documentation afférente. La réalisation de ces activités amont prend un certain temps compte tenu de normes réglementaires strictes. Les premières injections sont prévues au cours du deuxième trimestre 2022. Crossject en informera le marché. Plus récemment, en mars, Crossject a annoncé2 la conformité du lot de transposition industrielle de ZENEO® Hydrocortisone. Cette étape permet de lancer l'ensemble des opérations nécessaires à la constitution du dossier de demande d'AMM, dont notamment la fabrication des lots de validation et l'étude de bioéquivalence. Elle marque le franchissement d'un jalon dans la relation contractuelle avec Eton Pharmaceuticals avec lequel Crossject a conclu un accord exclusif de distribution et de promotion sur la zone Etats-Unis et Canada en 20213. Ce jalon a déclenché le versement à Crossject de 0,5 M$, qui sont d'ores et déjà encaissés. En parallèle, Crossject poursuit le développement du 3ème médicament prioritaire de son portefeuille : ZENEO® Adrénaline, dont le plan de développement a fait l'objet d'échanges avec les autorités réglementaires européenne (EMA) et américaine (FDA). La transposition industrielle de ZENEO® Adrénaline est en cours. Crossject ambitionne de déposer la demande d'AMM pour ZENEO® Adrénaline en 2024. Il est à noter que Crossject a décidé d'abandonner le développement du médicament combiné Apomorphine (maladie de Parkinson), au profit d'autres projets à plus fort potentiel. Le développement des autres médicaments du portefeuille se poursuit, étant entendu que Crossject priorise le développement des médicaments pour lesquels un accord de distribution a déjà été signé et prend en compte les opportunités de marché dans son calendrier de développement. Un outil de production à maturité pour les premières commercialisations 2020 avait marqué la transformation de Crossject d'une société de R&D en une société industrielle bénéficiant d'un outil de production solide. En 2021, Crossject a poursuivi sa démarche industrielle avec un accent toujours porté sur la qualité. Grâce à un programme de vérification très approfondi (plus de 2500 tests réalisés dans des conditions très pointues), ayant conduit à la mise en place de contrôles renforcés, Crossject justifie un taux de fiabilité d'injection de 99,999 % pour ZENEO®, indice attendu par la FDA4 pour les auto-injecteurs dédiés à l'urgence. Contract Research Organization Cf communiqué du 21 mars 2022 Cf communiqué du 15 juin 2021 Food and Drug Administration 2

Pour rappel, la demande d'enregistrement d'un médicament (AMM) auprès des autorités concernées ne se fait pas sur la base de prototypes, mais nécessite la fabrication de plusieurs lots avec un outil industriel qualifié pour démontrer la reproductibilité de la qualité des produits et leur stabilité dans le temps (les péremptions visées sont de deux à trois ans), avant réalisation d'une démonstration clinique. La capacité de production installée chez Crossject est de l'ordre de 0,5M d'unités ZENEO® par an et pourra passer, dans les bâtiments actuels, à plus de 6 M d'unités par an par simple duplication des équipements actuels, au fil des commandes clients. En mai 2021, en vue de la montée en puissance de la production industrielle de ZENEO®, Crossject a renforcé son partenariat avec Cenexi qui assure le remplissage et l'assemblage final de l'auto-injecteur ZENEO® sur son site en Belgique. Fin 2021, Crossject a obtenu le certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication délivré après inspection par l'ANSM. Ce certificat confirme que la Société répond au niveau de qualité fixé par la réglementation de fabrication des médicaments. Pour rappel, Crossject avait obtenu le statut d'établissement pharmaceutique en 2019, qui l'autorise à libérer des lots cliniques et à procéder aux contrôles de produits finis à usage humain. Le programme de certification ISO 13485 suit son cours. Quatre semaines d'audit ont été effectuées début 2022 et ont concerné les deux sites de Crossject (Dijon et Gray). Le processus poursuit son déroulement conformément aux attentes de la Société. Crossject, en attente du résultat de l'appel d'offres BARDA L'instruction par la BARDA des réponses à son appel d'offres de développement et de fourniture d'auto- injecteurs midazolam 10mg et d'une dose pédiatrique suit son cours. L'autorité n'a pas communiqué de calendrier prévisionnel de retour aux répondants. Pour rappel, Crossject s'est engagée à communiquer au marché la réponse de la BARDA au plus tôt dès l'issue du processus. La réponse et les échanges pour un appel d'offres émanant d'une autorité de cette envergure sont très exigeants, les équipes de Crossject se sont soumises à cet exercice avec rigueur et détermination et ont acquis une expertise qui pourrait être très utile pour d'éventuels nouveaux appels d'offres. Business development : intérêt manifeste pour ZENEO® L'augmentation d'intérêt pour ZENEO® s'est concrétisé en juin 2021 par la signature d'un accord de licence aux Etats-Unis et au Canada avec Eton Pharmaceuticals pour le médicament ZENEO® Hydrocortisone. 3

Actuellement, Crossject poursuit ses discussions sur des molécules et/ou des territoires non encore couverts par des accords commerciaux. Un des atouts majeurs de ZENEO® réside dans sa facilité d'utilisation en toute sécurité ; cette ergonomie a été élaborée et validée auprès de près de 1 000 personnes. ZENEO® permet une intervention en cas de crise en moins d'une minute - de la sortie de la boite à l'injection du médicament -, ce qui est déterminant lors de situations d'urgence. Au-delà des molécules pour des traitements d'urgence, ZENEO® suscite également un grand intérêt pour des molécules de biotechnologie à prix élevé. Crossject, une société résolument engagée La notation Gaïa de Crossject est passé de 15 à 46 en deux ans reflétant les actions menées depuis 2018 en la matière. L'index d'égalité femme/homme 2021 atteint 99/100 en 2021, en progression de 16 points par rapport à l'année précédente. La politique parité de Crossject a été confortée par la signature d'un accord sur l'égalité professionnelle en 2021. Perspectives Après une année 2021 et un début d'année 2022 marqués par le franchissement de plusieurs étapes clés, Crossject entend poursuivre le déroulement de sa feuille de route en 2022, en se concentrant notamment sur les projets suivants : Production des unités de ZENEO® pour les besoins des dossiers de demande d'AMM,

Réalisation de l'étude clinique de bioéquivalence pour ZENEO® Midazolam,

Signature de nouveaux accords commerciaux. Crossject précise ne pas être impactée par la guerre en Ukraine à date. La Société ne dispose pas de fournisseurs en Urkraine, ni en Russie, dont elle dépendrait pour l'approvisionnement de ses matières premières et de ses composants. Cependant, Crossject reste attentive à l'évolution de la situation et à ses potentielles répercussions. Le fort accroissement des discussions commerciales sur 2021 permet à Crossject de conforter ses estimations du potentiel de marché. Crossject estime qu'à terme le chiffre d'affaires de ses clients distributeurs devrait avoisiner 900M€ pour les produits actuellement en portefeuille, dont près de la moitié pour les 3 produits prioritaires. L'ensemble des équipes de Crossject est concentré sur l'objectif de dépôt des premiers dossiers d'AMM en 2023. 4