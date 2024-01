Crossject : Syneos Health engagé pour Zepizure aux Etats-Unis

Le 05 janvier 2024 à 09:00 Partager

Crossject annonce avoir engagé Syneos Health, groupe de services aux laboratoires biopharmaceutiques, pour la préparation au lancement commercial aux États-Unis du Zepizure, son traitement d'urgence innovant dans la prise en charge des crises d'épilepsie.



Dans le cadre de cet accord, Syneos Health apportera son soutien pour toutes les activités de pré-lancement et de lancement du produit, faisant bénéficier Crossject de sa présence aux États-Unis et son expertise dans la mise sur le marché de nouveaux traitements.



En 2022, Crossject a remporté un contrat avec la BARDA, pour le développement réglementaire avancé et la fourniture du Zepizure au stock stratégique national des États-Unis (SNS), sur autorisation de la FDA.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.